Компенсація за купівлю вітчизняної с/г техніки та обладнання у вересні становитиме 138,3 млн грн

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства виплатить 138,3 млн грн за серпневими 600 заявками у межах програми компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання для придбання 952 одиниць на загальну суму понад 663,7 млн грн (з ПДВ), повідомила пресслужба міністерства.

У Мінекономіки уточнили, що серед придбаної техніки є ґрунтообробні машини, причепи різних моделей, обладнання для транспортування, системи для зрошення та багато іншого сучасного обладнання українського виробництва.

"В межах цього етапу програми, з грудня 2024 року, українські машинобудівники вже реалізували агротехніку та обладнання вітчизняного виробництва на більш як 4,3 млрд грн. Це понад 6,2 тис. нових жниварок, плугів, культиваторів, дощувальних машин та іншого устаткування, яке вже зараз працює у полі та на переробних підприємствах. Такий результат став можливим завдяки тому, що держава виконує свої зобов’язання: з грудня нараховані понад 906 млн грн компенсацій, які системно виплачуються через банки-партнери. Кошти передбачено й надалі, очікуємо на нові заявки від агровиробників", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Щоб скористатися програмою компенсації 25% вартості, агровиробникам потрібно бути зареєстрованими у Державному аграрному реєстрі (ДАР), обрати техніку або обладнання з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки та придбати його через уповноважений банк. В програмі беруть участь 34 банки. Після повної оплати через один із цих банків подати заявку на компенсацію 25% вартості.

Виробники, які бажають включити свою продукцію до переліку, можуть звернутися до Мінекономіки, подавши заявку на офіційному сайті міністерства.

У Мінекономіки нагадали, що компенсація 25% вартості (без ПДВ) надається за українську сільськогосподарську техніку та обладнання, що мають не менше 60% локалізації. Для окремих категорій – комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів – діють спеціальні умови. Програма реалізується у межах політики розвитку виробників "Зроблено в Україні".