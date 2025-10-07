Інтерфакс-Україна
Економіка
11:08 07.10.2025

Компенсація за купівлю вітчизняної с/г техніки та обладнання у вересні становитиме 138,3 млн грн

2 хв читати
Компенсація за купівлю вітчизняної с/г техніки та обладнання у вересні становитиме 138,3 млн грн

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства виплатить 138,3 млн грн за серпневими 600 заявками у межах програми компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання для придбання 952 одиниць на загальну суму понад 663,7 млн грн (з ПДВ), повідомила пресслужба міністерства.

У Мінекономіки уточнили, що серед придбаної техніки є ґрунтообробні машини, причепи різних моделей, обладнання для транспортування, системи для зрошення та багато іншого сучасного обладнання українського виробництва.

"В межах цього етапу програми, з грудня 2024 року, українські машинобудівники вже реалізували агротехніку та обладнання вітчизняного виробництва на більш як 4,3 млрд грн. Це понад 6,2 тис. нових жниварок, плугів, культиваторів, дощувальних машин та іншого устаткування, яке вже зараз працює у полі та на переробних підприємствах. Такий результат став можливим завдяки тому, що держава виконує свої зобов’язання: з грудня нараховані понад 906 млн грн компенсацій, які системно виплачуються через банки-партнери. Кошти передбачено й надалі, очікуємо на нові заявки від агровиробників", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Щоб скористатися програмою компенсації 25% вартості, агровиробникам потрібно бути зареєстрованими у Державному аграрному реєстрі (ДАР), обрати техніку або обладнання з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки та придбати його через уповноважений банк. В програмі беруть участь 34 банки. Після повної оплати через один із цих банків подати заявку на компенсацію 25% вартості.

Виробники, які бажають включити свою продукцію до переліку, можуть звернутися до Мінекономіки, подавши заявку на офіційному сайті міністерства.

У Мінекономіки нагадали, що компенсація 25% вартості (без ПДВ) надається за українську сільськогосподарську техніку та обладнання, що мають не менше 60% локалізації. Для окремих категорій – комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів – діють спеціальні умови. Програма реалізується у межах політики розвитку виробників "Зроблено в Україні".

Теги: #мінекономіки #сільгосптехніка #компенсація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:36 03.10.2025
РФ масовано атакувала енергоінфраструктуру у кількох областях, зокрема, газотранспортні об'єкти – Міненерго

РФ масовано атакувала енергоінфраструктуру у кількох областях, зокрема, газотранспортні об'єкти – Міненерго

14:51 29.09.2025
Україна входить до ТОП-5 постачальників органічної продукції до ЄС – замміністра економіки

Україна входить до ТОП-5 постачальників органічної продукції до ЄС – замміністра економіки

13:37 25.09.2025
Мінекономіки додало 212 позицій до переліку вітчизняної с/г техніки, закупівлю якої компенсує держава

Мінекономіки додало 212 позицій до переліку вітчизняної с/г техніки, закупівлю якої компенсує держава

10:22 25.09.2025
Глава Мінекономіки України очікує зростання ВВП у 2025р на 2%

Глава Мінекономіки України очікує зростання ВВП у 2025р на 2%

16:57 23.09.2025
Хорватський виробник машин для розмінування DOK-ING доведе локалізацію виробництва в Україні до 50%

Хорватський виробник машин для розмінування DOK-ING доведе локалізацію виробництва в Україні до 50%

19:00 22.09.2025
Україна запропонувала ВПП ООН долучити до програми Grain from Ukraine більше африканських країн

Україна запропонувала ВПП ООН долучити до програми Grain from Ukraine більше африканських країн

17:09 19.09.2025
Соболев: Мінекономіки повністю сформувало команду з 12 заступників

Соболев: Мінекономіки повністю сформувало команду з 12 заступників

13:22 18.09.2025
Мінекономіки ініціює гранти на будівництво овочесховищ

Мінекономіки ініціює гранти на будівництво овочесховищ

13:19 15.09.2025
Уряд звернув увагу на проблеми ГМК щодо цін на е/е, тарифів на перевозки та інших витрат задля збереження експортного потенціалу

Уряд звернув увагу на проблеми ГМК щодо цін на е/е, тарифів на перевозки та інших витрат задля збереження експортного потенціалу

19:02 10.09.2025
За програмою "єВідновлення" видано компенсацій на 44,3 млрд грн

За програмою "єВідновлення" видано компенсацій на 44,3 млрд грн

ВАЖЛИВЕ

МВФ продовжить обговорення нової програми з Україною під час щорічних зборів 13-18 жовтня

Затримок виплат військовим не буде, Мінфін готує збільшення оборонних видатків на 300 млрд грн

"Нафтогаз" залучив EUR300 млн кредиту ЄІБ на закупівлю газу

Україна отримала від ЄС ще EUR4 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Гетманцев запропонував обмежити зарплати чиновникам 80 тис. грн та втретє підняти податок на прибуток банків до 50%

ОСТАННЄ

Представник Нацбанку змінив представника НКЦПФР в наглядовій раді Нацдепозитарію

Нафта слабо зростає, Brent біля $65,5 за барель

Українські аграрії опанують європейські вимоги і стануть частиною європейської агроспільноти не пізніше 2035р - думка

Валютні інтервенції НБУ впали за тиждень на 40,6% на фоні збільшення купівлі валюти населенням

НБУ відкликав ліцензію СК "Джерело страхування" та виключив страховика з Держреєстру фінустанов

Лідери українського ритейлу в І півріччі збільшили виручку на 17% - дослідження

GORO Mountain Resort відкрив для інвестицій другий готель комплексу ONDE

В НБУ вірять в побудову в Україні локального ринку капіталу

Фонд гарантування вкладів фізосіб повернув зі США близько $44 млн Промінвестбанку

"Кернел" у 2025ФР збільшив чистий прибуток на 42%, у 2026р відновить "ТрансБалкТермінал" та розвиватиме ВДЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА