Пишний анонсує ширший діалог з банками щодо протидії дропам

Голова правління Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний обговорив з керівниками найбільших банків пріоритетні напрямки роботи регулятора, одним з яких він назвав протидію тіньовим фінансовим практикам, зокрема використанню так званих "дропів" та анонсував ширший діалог з сектором щодо вирішення проблеми.

"Я хочу ширшого діалогу з банками щодо протидії дропам, щоб збільшувати нашу ефективність у боротьбі з цим незаконним явищем", – написав Пишний у Facebook за результатами зустрічі.

За його словами, першою головною тему обговорення було продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, яка є визначальною для консолідації необхідного фінансування потреб України у 2026–2027 роках.

"Це не означає, що ми неефективні в межах поточної програми EFF, адже ми успішно пройшли вісім переглядів. Однак продовження війни та збереження екстремальної невизначеності потребують нового погляду на дизайн програми. Її ідея незмінна – забезпечення макрофінансової стабільності для стійкості та відбудови", – пояснив Пишний необхідність нової програми.

Голова НБУ відзначив, що співпраця з МВФ включатиме кілька ключових напрямів. Серед них – детінізація економіки, розбудова інфраструктури ринків капіталу.

Окремо Пишний наголосив на важливості інтеграції нової програми МВФ із євроінтеграційним треком країни, де Україна вже завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам ЄС.

Як повідомлялось, Національний банк України 1 квітня 2025 року вирішив не продовжувати тимчасові регуляторні обмеження, які діяли з 1 жовтня 2024 року, щодо вихідних переказів між рахунками фізичних осіб у межах одного банку на рахунки в інших банках, натомість регулювати ліміти мали самі банки, які підписали Меморандум прозорість ринку платіжних послуг.

Ліміт становив 150 тис. грн на місяць і поширювався на всі типи переказів – P2P та C2C, а вже з 1 червня ліміт зменшили до 100 тис. грн.

В той же час, банки України можуть пом’якшити ліміти на P2P-перекази, які передбачені у Меморандумі про прозорість ринку платіжних послуг, у разі впровадження реєстру дропів і автоматизованої верифікації доходів клієнтів. Як розповів директор департаменту статистики НБУ Юрій Половньов агентству "Інтерфакс-Україна", запуск реєстру дропів у 2025 році малоймовірний через технічну складність і правові ризики.