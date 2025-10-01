Інтерфакс-Україна
Економіка
19:06 01.10.2025

Україна отримала ще EUR170 млн позики на житлові програми від Банку розвитку Ради Європи

Україна отримала ще 170 млн євро позики на житлові програми від Банку розвитку Ради Європи за угодою, підписаною у Римі (Італія) під час URC-2025, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"EUR 70 млн підуть на проєкт HOME: компенсація за зруйноване житло. Це ще 1500 житлових сертифікатів єВідновлення і можливість для 4 тисяч родин придбати нові оселі замість знищених. Пріоритет мають Захисники і Захисниці, люди з інвалідністю та багатодітні сім’ї. Завдяки проєкту понад 7600 українців вже отримали нове житло, а всього житлові сертифікати отримали — 24,3 тисячі українських родин", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, інші 100 млн євро спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб: допомога на проживання, житло, освіту дітей, інтеграцію у громади.

"Житловий сектор залишається однією з найбільш уражених сфер. Загалом понад 135 тисяч родин скористались програмою єВідновлення і отримали компенсації для ремонту пошкодженого житла, або купівлі чи будівництва нового замість зруйнованого", - додала вона.

 

Теги: #житло #позика #єс

