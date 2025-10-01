Інтерфакс-Україна
Економіка
14:58 01.10.2025

Тепло- та гідроізоляційні матеріали в Україні з початку року подорожчали на 15-20% - експерт

3 хв читати

Тепло- та гідроізоляційні матеріали в Україні з початку 2025 року подорожчали на 15-20%, обсяг попиту залишається стабільним, повідомив керівник дирекції з продажів Sweetondale Олександр Мануйло агентству "Інтерфакс-Україна".

"У 2025 році в сегменті тепло- та гідроізоляційних матеріалів відбулося кілька підвищень цін - загалом на 15-20% залежно від категорії продукції. Це вперше за чотири роки війни й пов’язано здебільшого зі зростанням цін на енергоресурси, обладнання та сировину, що імпортується з-за меж України", - сказав він.

Щодо попиту, то, за даними компанії, він загалом залишається стабільним, а в окремих каналах збуту навіть зростає. Наприклад, попри активні бойові дії на території України стрімко розвивається напрямок промислових логістичних комплексів. Продовжується термомодернізація старого житлового фонду. З негативних факторів експерт відзначив відчутну нестачу в 2025 році фінансування міжнародних програм відновлення, зокрема USAID.

"Зі свого боку ми продовжуємо комплектувати державні інфраструктурні проєкти та підтримувати будівництво фортифікаційних об’єктів. На жаль, з’явилася нова категорія об’єктів, які були побудовані під час війни, але зазнали суттєвих пошкоджень і, відповідно, потребують реновації та відновлення", - додав Мануйло.

Структура клієнтів у 2025 році теж змінилася: не найкраще почувається ринок нового житлового багатоповерхового будівництва. Перспективи наступного року в компанії завжди оцінювали за кількістю нових котлованів, але констатують, що за наявності значної кількості дозволів на нове будівництво зараз нових котлованів дуже мало.

Ринок відчуває позитивний вплив державних програм відновлення, але їх масштаб і швидкість реалізації не відповідають наявним потребам. "Бізнес і громадяни зараз здебільшого беруть ініціативу у свої руки, тоді як державна підтримка могла б стати більш дієвим каталізатором відновлення. Здебільшого державна підтримка в нашому сегменті сконцентрована на відновленні та термомодернізації соціальних та освітніх установ", - каже Мануйло.

Найпопулярнішими позиціями наразі залишаються теплоізоляційні матеріали (мінеральна вата та екструдований пінополістирол), від яких які безпосередньо залежить енергоефективність і комфорт проєктів. Не менш актуальною є й гідроізоляція, оскільки дедалі більше уваги приділяється надійному захисту будівель, в тім числі підземних укриттів.

Sweetondale розширює продуктову лінійку. Зокрема, в 2025 році вже представлено новий продукт — бітумно-полімерний праймер, а незабаром планується запуск лінійки мастик, що дозволить комплексно закривати потреби клієнтів у сфері гідроізоляційних рішень.

За словами Мануйла, компанія лідирує на українському ринку в усіх ключових категоріях продукції (до 50%) і працює над розширенням експорту. "Основним пріоритетом для нас завжди був і залишається український споживач: ми передусім орієнтуємося на забезпечення внутрішнього ринку якісними матеріалами. Водночас ми нарощуємо обсяги експорту. Наша продукція вже представлена в Молдові, Румунії, Польщі, країнах Балтії та Скандинавії. Вона високо цінується за якість та відповідність міжнародним стандартам. Це підтверджує конкурентоспроможність наших матеріалів не лише в Україні, але й за її межами", - сказав він.

Згідно з даними "Опендатабот", статутний фонд ТОВ "Завод "Світондейл" ("Zavod "Sweetondale" LTD) становить 13,5 млн грн, за 2024 рік компанія отримала дохід 1,9 млрд грн, що на 16,4% вище за результати 2023 року, чистий прибуток становив 314,2 млн грн, що на 6% менше результатів 2023 року.

Компанія Sweetondale заснована 2012 року Гарі Аланом Штерном. Спочатку спеціалізувалася на інжинірингу та лізингу промислового обладнання. Переговори з придбання заводів, що належали російській "Техноніколь", розпочалися 2015 року і завершилися в лютому 2018 року. На сьогодні до складу компанії входять три заводи з виробництва покрівельних і теплоізоляційних матеріалів: завод з виробництва мінеральної ізоляції в Черкасах, завод з виробництва полімерної ізоляції та завод з виробництва бітумно-полімерних рулонних матеріалів у м. Кам'янське.

Теги: #sweetondale #ціни #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:07 30.09.2025
Негода частково знеструмила 27 населених пунктів в Одеській області

Негода частково знеструмила 27 населених пунктів в Одеській області

14:06 30.09.2025
Госпсуд Києва за заявою Міненерго заборонив реєструвати зміни правління "Укренерго" за рішенням наглядради

Госпсуд Києва за заявою Міненерго заборонив реєструвати зміни правління "Укренерго" за рішенням наглядради

11:41 30.09.2025
РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення

РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення

20:02 29.09.2025
ЄС та Данія через Фонд підтримки енергетики профінансували три лопаті для пошкодженої РФ ВЕС на EUR3,23 млн

ЄС та Данія через Фонд підтримки енергетики профінансували три лопаті для пошкодженої РФ ВЕС на EUR3,23 млн

17:50 28.09.2025
Свириденко: Працюємо, щоб бути готовими до усіх викликів для нашої енергетики цієї зими

Свириденко: Працюємо, щоб бути готовими до усіх викликів для нашої енергетики цієї зими

15:29 28.09.2025
Міненерго спростовує надходження від НР "Укренерго" офіційних документів з питань звільнення керівництва компанії

Міненерго спростовує надходження від НР "Укренерго" офіційних документів з питань звільнення керівництва компанії

12:21 28.09.2025
Наглядова рада "Укренерго" заявила про перешкоджання її роботі з боку Міненерго

Наглядова рада "Укренерго" заявила про перешкоджання її роботі з боку Міненерго

00:25 27.09.2025
Ворог близько опівночі атакував безпілотниками Запоріжжя, майже 9 тис. абонентів без світла

Ворог близько опівночі атакував безпілотниками Запоріжжя, майже 9 тис. абонентів без світла

14:50 26.09.2025
Росіяни обстрілюють енергооб'єкти Чернігівщини, є перебої зі світлом

Росіяни обстрілюють енергооб'єкти Чернігівщини, є перебої зі світлом

11:10 24.09.2025
Ціни на молоко в Україні залишаться стабільними через падіння попиту на вітчизняну молокопродукцію на зовнішніх ринках

Ціни на молоко в Україні залишаться стабільними через падіння попиту на вітчизняну молокопродукцію на зовнішніх ринках

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" залучив EUR300 млн кредиту ЄІБ на закупівлю газу

Україна отримала від ЄС ще EUR4 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Гетманцев запропонував обмежити зарплати чиновникам 80 тис. грн та втретє підняти податок на прибуток банків до 50%

Госпсуд Києва за заявою Міненерго заборонив реєструвати зміни правління "Укренерго" за рішенням наглядради

РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення

ОСТАННЄ

"Нафтогаз" на 95-97% виконав план із закачки газу на початок ОЗП - глава компанії

"Нафтогаз" планує відкрити додаткові кредитні лінії на випадок оперативного імпорту - Корецький

"Нафтогаз" залучив EUR300 млн кредиту ЄІБ на закупівлю газу

Україна отримала від ЄС ще EUR4 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання врегулювання діяльності рієлторів

Гетманцев запропонував обмежити зарплати чиновникам 80 тис. грн та втретє підняти податок на прибуток банків до 50%

Вимоги до рейтингів фіннадійності перестраховиків-нерезидентів не застосовуються при укладанні договорів страхування воєнних ризиків - НБУ

ДПС у ІІ кв. фіксує зниження на 40% кількості підприємств, які декларують низькі виторги

Міносвіти просить передбачити ще 35 млн грн на Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту в проекті держбюджету-2026

Соціальний комітет Ради рекомендує передбачити прожитковий мінімум у 8,2 тис. грн і мінімальну зарплату в 9,7 тис. грн у 2026р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА