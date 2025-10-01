Тепло- та гідроізоляційні матеріали в Україні з початку року подорожчали на 15-20% - експерт

Тепло- та гідроізоляційні матеріали в Україні з початку 2025 року подорожчали на 15-20%, обсяг попиту залишається стабільним, повідомив керівник дирекції з продажів Sweetondale Олександр Мануйло агентству "Інтерфакс-Україна".

"У 2025 році в сегменті тепло- та гідроізоляційних матеріалів відбулося кілька підвищень цін - загалом на 15-20% залежно від категорії продукції. Це вперше за чотири роки війни й пов’язано здебільшого зі зростанням цін на енергоресурси, обладнання та сировину, що імпортується з-за меж України", - сказав він.

Щодо попиту, то, за даними компанії, він загалом залишається стабільним, а в окремих каналах збуту навіть зростає. Наприклад, попри активні бойові дії на території України стрімко розвивається напрямок промислових логістичних комплексів. Продовжується термомодернізація старого житлового фонду. З негативних факторів експерт відзначив відчутну нестачу в 2025 році фінансування міжнародних програм відновлення, зокрема USAID.

"Зі свого боку ми продовжуємо комплектувати державні інфраструктурні проєкти та підтримувати будівництво фортифікаційних об’єктів. На жаль, з’явилася нова категорія об’єктів, які були побудовані під час війни, але зазнали суттєвих пошкоджень і, відповідно, потребують реновації та відновлення", - додав Мануйло.

Структура клієнтів у 2025 році теж змінилася: не найкраще почувається ринок нового житлового багатоповерхового будівництва. Перспективи наступного року в компанії завжди оцінювали за кількістю нових котлованів, але констатують, що за наявності значної кількості дозволів на нове будівництво зараз нових котлованів дуже мало.

Ринок відчуває позитивний вплив державних програм відновлення, але їх масштаб і швидкість реалізації не відповідають наявним потребам. "Бізнес і громадяни зараз здебільшого беруть ініціативу у свої руки, тоді як державна підтримка могла б стати більш дієвим каталізатором відновлення. Здебільшого державна підтримка в нашому сегменті сконцентрована на відновленні та термомодернізації соціальних та освітніх установ", - каже Мануйло.

Найпопулярнішими позиціями наразі залишаються теплоізоляційні матеріали (мінеральна вата та екструдований пінополістирол), від яких які безпосередньо залежить енергоефективність і комфорт проєктів. Не менш актуальною є й гідроізоляція, оскільки дедалі більше уваги приділяється надійному захисту будівель, в тім числі підземних укриттів.

Sweetondale розширює продуктову лінійку. Зокрема, в 2025 році вже представлено новий продукт — бітумно-полімерний праймер, а незабаром планується запуск лінійки мастик, що дозволить комплексно закривати потреби клієнтів у сфері гідроізоляційних рішень.

За словами Мануйла, компанія лідирує на українському ринку в усіх ключових категоріях продукції (до 50%) і працює над розширенням експорту. "Основним пріоритетом для нас завжди був і залишається український споживач: ми передусім орієнтуємося на забезпечення внутрішнього ринку якісними матеріалами. Водночас ми нарощуємо обсяги експорту. Наша продукція вже представлена в Молдові, Румунії, Польщі, країнах Балтії та Скандинавії. Вона високо цінується за якість та відповідність міжнародним стандартам. Це підтверджує конкурентоспроможність наших матеріалів не лише в Україні, але й за її межами", - сказав він.

Згідно з даними "Опендатабот", статутний фонд ТОВ "Завод "Світондейл" ("Zavod "Sweetondale" LTD) становить 13,5 млн грн, за 2024 рік компанія отримала дохід 1,9 млрд грн, що на 16,4% вище за результати 2023 року, чистий прибуток становив 314,2 млн грн, що на 6% менше результатів 2023 року.

Компанія Sweetondale заснована 2012 року Гарі Аланом Штерном. Спочатку спеціалізувалася на інжинірингу та лізингу промислового обладнання. Переговори з придбання заводів, що належали російській "Техноніколь", розпочалися 2015 року і завершилися в лютому 2018 року. На сьогодні до складу компанії входять три заводи з виробництва покрівельних і теплоізоляційних матеріалів: завод з виробництва мінеральної ізоляції в Черкасах, завод з виробництва полімерної ізоляції та завод з виробництва бітумно-полімерних рулонних матеріалів у м. Кам'янське.