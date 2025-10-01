Інтерфакс-Україна
Економіка
14:55 01.10.2025

"Нафтогаз" планує відкрити додаткові кредитні лінії на випадок оперативного імпорту - Корецький

2 хв читати
"Нафтогаз" планує відкрити додаткові кредитні лінії на випадок оперативного імпорту - Корецький

Група "Нафтогаз" із залученням на закупівлю газу EUR300 млн кредиту Європейського інвестиційного банку закрила на цей рік потребу в зовнішньому фінансуванні таких закупівель, але хоче відкрити додаткові кредитні лінії на випадок необхідності в оперативному імпорті через атаки РФ, повідомив глава Групи Сергій Корецький

"Як видно з публічних джерел російських терористів, з даних розвідки та й з фактичних кроків окупантів, атаки на енергетичну інфраструктуру будуть. Тому ми маємо бути готові до планів А,В,С. Тому ми диверсифікуємо канали постачання газу, ведемо діалог про нові кредити. Але їхнє використання буде по запиту. Щоб ми могли взяти кредити у разі необхідності", - сказав він журналістам після підписання угоди з ЄІБ на EUR300 млн у середу, передає кореспондент Енергореформи з місця події.

"Ми не хочемо в останню секунду в ургентному стані шукати нове фінансування", - пояснив глава "Нафтогазу".

Він додав, що в цих намірах компанію підтримали два українські банки - "Укрексімбанк", про домовленості з яким група вже повідомляла, та ще один банк, який, за словами Корецького, в процесі підписання угоди.

Глава НАК зазначив, що обсяг можливого фінансування та умови його залучення розглядаються компанією у тісній кооперації з урядом.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" та ЄІБ у середу в Києві підписали двадцятирічну кредитну угоду на EUR 300 млн на закупівлю газу. За умовами кредиту, в довгостроковій перспективі гроші від продажу імпортованого в рамках цього кредиту газу мають бути релоковані в інвестпроєкти, оскільки саме такі проєкти є напрямком роботи ЄІБ.

Глава "Нафтогазу" Сергій Корецький зазначив, що цим кредитом компанія фіналізувала на поточний рік залучення зовнішнього кредитування на імпорт газу.

Теги: #корецький #нафтогаз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:13 01.10.2025
"Нафтогаз" на 95-97% виконав план із закачки газу на початок ОЗП - глава компанії

"Нафтогаз" на 95-97% виконав план із закачки газу на початок ОЗП - глава компанії

14:15 01.10.2025
"Нафтогаз" залучив EUR300 млн кредиту ЄІБ на закупівлю газу

"Нафтогаз" залучив EUR300 млн кредиту ЄІБ на закупівлю газу

09:49 26.09.2025
"Нафтогаз" веде переговори в США про прямі поставки американського LNG в Україну

"Нафтогаз" веде переговори в США про прямі поставки американського LNG в Україну

17:07 22.09.2025
"Нафтогаз" та західні партнери спрямували $2,5 млрд на закупівлю газу для України – Washington Post

"Нафтогаз" та західні партнери спрямували $2,5 млрд на закупівлю газу для України – Washington Post

11:44 22.08.2025
"Нафтогаз" та Equinor підписали меморандум про співпрацю – Корецький

"Нафтогаз" та Equinor підписали меморандум про співпрацю – Корецький

16:16 20.08.2025
"Нафтогаз" почав використовувати кошти кредиту ЄБРР в EUR0,5 млрд на закупівлю газу – Корецький

"Нафтогаз" почав використовувати кошти кредиту ЄБРР в EUR0,5 млрд на закупівлю газу – Корецький

15:33 22.07.2025
РФ вчергове масовано атакувала об’єкти "Нафтогазу" – голова правління

РФ вчергове масовано атакувала об’єкти "Нафтогазу" – голова правління

13:57 20.07.2025
Посли України сприятимуть стягненню з РФ виграних в арбітражах $6,9 млрд – зустріч президента з главою "Нафтогазу"

Посли України сприятимуть стягненню з РФ виграних в арбітражах $6,9 млрд – зустріч президента з главою "Нафтогазу"

13:56 14.05.2025
Шмигаль очікує від нового керівника "Нафтогаза" Корецького нарощення українського газовидобутку

Шмигаль очікує від нового керівника "Нафтогаза" Корецького нарощення українського газовидобутку

10:25 29.04.2025
Корецький вступить на посаду глави "Нафтогазу" з 14 травня – НР

Корецький вступить на посаду глави "Нафтогазу" з 14 травня – НР

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" залучив EUR300 млн кредиту ЄІБ на закупівлю газу

Україна отримала від ЄС ще EUR4 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Гетманцев запропонував обмежити зарплати чиновникам 80 тис. грн та втретє підняти податок на прибуток банків до 50%

Госпсуд Києва за заявою Міненерго заборонив реєструвати зміни правління "Укренерго" за рішенням наглядради

РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення

ОСТАННЄ

Тепло- та гідроізоляційні матеріали в Україні з початку року подорожчали на 15-20% - експерт

Україна отримала від ЄС ще EUR4 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання врегулювання діяльності рієлторів

Гетманцев запропонував обмежити зарплати чиновникам 80 тис. грн та втретє підняти податок на прибуток банків до 50%

Вимоги до рейтингів фіннадійності перестраховиків-нерезидентів не застосовуються при укладанні договорів страхування воєнних ризиків - НБУ

ДПС у ІІ кв. фіксує зниження на 40% кількості підприємств, які декларують низькі виторги

Міносвіти просить передбачити ще 35 млн грн на Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту в проекті держбюджету-2026

Соціальний комітет Ради рекомендує передбачити прожитковий мінімум у 8,2 тис. грн і мінімальну зарплату в 9,7 тис. грн у 2026р

Соціальний комітет Ради рекомендує збільшити на 7,6 млрд грн фінансування ветеранської політики в проекті держбюджету-2026

Госпсуд Києва за заявою Міненерго заборонив реєструвати зміни правління "Укренерго" за рішенням наглядради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА