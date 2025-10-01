"Нафтогаз" планує відкрити додаткові кредитні лінії на випадок оперативного імпорту - Корецький

Група "Нафтогаз" із залученням на закупівлю газу EUR300 млн кредиту Європейського інвестиційного банку закрила на цей рік потребу в зовнішньому фінансуванні таких закупівель, але хоче відкрити додаткові кредитні лінії на випадок необхідності в оперативному імпорті через атаки РФ, повідомив глава Групи Сергій Корецький

"Як видно з публічних джерел російських терористів, з даних розвідки та й з фактичних кроків окупантів, атаки на енергетичну інфраструктуру будуть. Тому ми маємо бути готові до планів А,В,С. Тому ми диверсифікуємо канали постачання газу, ведемо діалог про нові кредити. Але їхнє використання буде по запиту. Щоб ми могли взяти кредити у разі необхідності", - сказав він журналістам після підписання угоди з ЄІБ на EUR300 млн у середу, передає кореспондент Енергореформи з місця події.

"Ми не хочемо в останню секунду в ургентному стані шукати нове фінансування", - пояснив глава "Нафтогазу".

Він додав, що в цих намірах компанію підтримали два українські банки - "Укрексімбанк", про домовленості з яким група вже повідомляла, та ще один банк, який, за словами Корецького, в процесі підписання угоди.

Глава НАК зазначив, що обсяг можливого фінансування та умови його залучення розглядаються компанією у тісній кооперації з урядом.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" та ЄІБ у середу в Києві підписали двадцятирічну кредитну угоду на EUR 300 млн на закупівлю газу. За умовами кредиту, в довгостроковій перспективі гроші від продажу імпортованого в рамках цього кредиту газу мають бути релоковані в інвестпроєкти, оскільки саме такі проєкти є напрямком роботи ЄІБ.

Глава "Нафтогазу" Сергій Корецький зазначив, що цим кредитом компанія фіналізувала на поточний рік залучення зовнішнього кредитування на імпорт газу.