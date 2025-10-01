Інтерфакс-Україна
Економіка
11:09 01.10.2025

Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання врегулювання діяльності рієлторів

Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання врегулювання діяльності рієлторів
У відповідь на петицію прем’єр-міністр України Юлія Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання упорядкування ринку рієлторських послуг з урахуванням економічних умов та пріоритетних потреб держави.

Зокрема, у відповіді на петицію йдеться, що на сьогодні в Україні діяльність агентств нерухомості та рієлторів здійснюється без спеціального правового регулювання у межах законодавства, що регулює питання провадження господарської діяльності. Крім того, рієлтори реєструються як суб’єкти господарювання на загальних підставах відповідно до закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" та сплачують податки, згідно з вимогами Податкового кодексу України, а провадження рієлторської діяльності без відповідної реєстрації є незаконним.

"Ринок нерухомості в ЄС значною мірою регулюється на рівні національного законодавства держав-членів ЄС, оскільки регулювання питань професійної компетенції рієлторів та детальних правил ринку нерухомості здійснюється на державному рівні. Водночас ЄС встановлює загальні рамки через директиви та регламенти, які стосуються захисту прав споживачів, фінансування, сталості та загального функціонування ринку", - додала прем’єр.

На її думку, законодавче врегулювання в Україні рієлторської діяльності може сприяти підвищенню прозорості та посиленню конкуренції на ринку нерухомості, захисту прав споживачів, збільшенню надходжень до бюджету та професіоналізації сфери рієлторських послуг.

"Разом з тим, на думку Фонду державного майна, законодавче регулювання рієлторської діяльності призведе, з одного боку, до зростання бюрократичного апарату, відповідно до додаткового збільшення бюджетних витрат, а з другого боку — до зростання витрат рієлторського бізнесу, що може вплинути на ціну послуги. В той же час в умовах воєнного стану на території України пріоритетними напрямами державного фінансування залишаються сектор безпеки та оборони, охорони здоров’я, відновлення інфраструктури та підтримка економіки", - зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що з огляду на значні обсяги операцій з житлом, належний захист прав споживачів послуг у цій сфері Кабінет міністрів підтримує необхідність упорядкування ринку рієлторських послуг з урахуванням економічних умов та пріоритетних потреб держави.

"Зважаючи на зазначене, мною доручено Фонду державного майна разом з Мінекономіки, Мінфіном, Мін’юстом та Мінрозвитку опрацювати це питання та поінформувати вас про вжиті заходи", - йдеться у відповіді на петицію.

Як повідомлялося, 15 вересня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом врегулювати діяльность рієлторів в країні набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Зокрема, пропонувалося ініціювати розробку проєкту закону або нормативно-правових актів, які встановлять: обов’язкову реєстрацію діяльності рієлторів у формі ФОП або юридичної особи; мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації рієлторів; обов’язкову наявність договору або письмового підтвердження співпраці; заборону стягнення комісії без звернення клієнта; адміністративну відповідальність за порушення зазначених вимог.

