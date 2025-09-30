Міносвіти просить передбачити ще 35 млн грн на Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту в проекті держбюджету-2026

Міністерство освіти і науки України просить передбачити ще майже 35 млн грн додаткового фінансування на Фонд президента України з підтримки освіти, науки та спорту в проекті державного бюджету на 2026 рік.

Згідно із законопроектом №14000 від 15 вересня, на забезпечення діяльності Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту передбачається 79,17 млн грн, що на 47,17 млн грн більше, ніж в 2025 році.

В той же час, на засіданні комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій стало відомо, що Міносвіти просить врахувати в проекті державного бюджету ще додаткові 35 млн грн на відповідний Фонд.

Зокрема, ці кошти планується виділяти на: виплату стипендій і премій президента України (6 млн грн); на стажування молоді у провідних іноземних вишах (5 млн грн); на реалізацію проектів, в тому числі інноваційних освітніх технологій і цифрової трансформації у сфері освіти, науки та спорту (6 млн грн); залучення науково-педагогічних працівників іноземних вишів для викладання в Україні (18 млн грн).

Фонд президента був створений у 2019 році з метою заохочення розвитку талановитої молоді. У червні 2021-го Володимир Зеленський затвердив положення про Раду Фонду, перезапустивши його діяльність.

Як повідомлялося, держбюджет на 2025 рік передбачає 32 млн грн фінансування Фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту.