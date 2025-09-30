Інтерфакс-Україна
Економіка
15:46 30.09.2025

Соціальний комітет Ради рекомендує збільшити на 7,6 млрд грн фінансування ветеранської політики в проекті держбюджету-2026

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує збільшити на 7,6 млрд грн фінансування Міністерства у справах ветеранів, на 12,8 млрд - фінансування Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності і на 29 млрд грн - фінансування Пенсійного фонду України в проекті державного бюджету на 2026 рік.

За результатами розгляду проєкту державного бюджету на 2026 рік (законопроєкт №14000), Комітет пропонує збільшити Міністерству у справах ветеранів фінансування на: заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих" – на 1,1 млрд грн; забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій Мінветеранів – на 579,8 млн грн; реалізація публічного інвестиційного проєкту із створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища – на 427,8 млн грн; житлову субвенцію місцевим бюджетам – на 800,5 млн грн; субвенцію на реалізацію публічного інвестиційного проєкту із розвитку ветеранських просторів – на 2,6 млрд грн; а також передбачити нову бюджетну програму "Надання пільгового довгострокового державного кредиту ветеранам війни та членам їх сімей" - 2 млрд грн.

Також пропонується збільшити видатки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України на: соціальний захист дітей та сім'ї - на 7 млрд грн; соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини - на 5,6 млрд грн; керівництво та управління у сфері усиновлення та захисту прав дітей - на 28,4 млн грн; керівництво та управління у сфері реалізації політики щодо соціального захисту населення - на 116,8 млн грн; забезпечення діяльності Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю - на 103,1 млн грн.

Крім того, пропонується збільшити Пенсійному фонду України фінансування за бюджетною програмою "Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду" на 29 млрд грн.

Серед іншого, пропонується передбачити Міністерству охорони здоров’я України видатки за окремою бюджетною програмою для реалізації закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)" в обсязі 189,7 млн грн.

Як повідомлялося, 15 вересня уряд вніс до парламенту проєкт держбюджету-2026. В бюджет закладено видатки 4,8 трлн грн (+415 млрд грн до держбюджету-2025) та доходи 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн); а його дефіцит оцінюється у 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року). На оборону передбачено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) (+168,6 млрд грн).

19 вересня Верховна Рада заслухала внесений урядом проєкт держбюджету-2026 та взяла його до роботи.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки хоче збільшення вдвічі видатків сектору безпеки і оборони в проєкті державного бюджету на 2026 рік. Зокрема, пропонується збільшення видатків загального фонду держбюджету на 2,8 трлн грн.

Комітет Ради з питань правової політики рекомендує комітету з питань бюджету збільшити видатки органам державної та судової влади на 17,3 млрд грн в проєкті держбюджету-2026.

