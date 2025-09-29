Інтерфакс-Україна
Економіка
17:54 29.09.2025

ПриватБанк спрямував 2,5 млн грн на відновлення Інституту кардіології ім.Стражеска в Києвім

ПриватБанк та БФ "Допомагати просто" спрямував 2,5 млн грн на відновлення пошкодженої медичної техніки Інституту кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска в Києві, який зазнав руйнувань внаслідок російського ракетного обстрілу в неділю.

Як повідомляє банк у пресрелізі, допомога надається в рамках програми "Невідкладний донат".

Загалом за цією програмою понад 50 медзакладів в Україні отримали допомогу на загальну суму 147 млн грн.

