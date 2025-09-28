Інтерфакс-Україна
Економіка
15:29 28.09.2025

Міненерго спростовує надходження від НР "Укренерго" офіційних документів з питань звільнення керівництва компанії

Станом на сьогодні Міністерство енергетики не отримувало від наглядової ради НЕК "Укренерго" жодних офіційних документів щодо питань, які фігурують у ЗМІ стосовно змін у керівництві оператора системи передачі.

"Міністерство неухильно дотримується всіх принципів корпоративного управління та поважає статус наглядової ради НЕК "Укренерго" як незалежного органу, який  діє в рамках українського законодавства", – йдеться в заяві Міненерго в неділю.

Там зазначається, що, як акціонер компанії, Міненерго діє винятково в межах закону та в інтересах забезпечення стабільності й енергетичної безпеки країни, що є найвищим пріоритетом у поточних умовах.

Як повідомлялося, наглядова рада НЕК "Укренерго" перед цим заявила про нові перешкоди у її роботі з боку акціонера компанії – Міністерства енергетики, маючи на увазі в тому числі розпорядження міністра проводити засідання винятково в офісі компанії в Києві.

"Наглядова рада шкодує про таке рішення акціонера і не бачить, як воно підвищує безпеку. Навпаки, воно значно ускладнює роботу компанії та підриває енергетичну безпеку України", – йдеться в оновленій заяві наглядової ради, яку надали агентству "Інтерфакс-Україна" низка джерел, а також оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк.

У ній зазначається, що наглядова рада планувала термінове засідання вранці 27 вересня 2025 року, щоб сформувати нове правління компанії після звільнення його голови Віталія Зайченка. Однак, як вона пояснюює, перед засіданням акціонер надіслав розпорядження, згідно з яким, "з міркувань безпеки" всі обов’язки НР мають виконуватися особисто в офісі компанії в Києві. Через це засідання щодо призначення членів правління терміново провести було неможливо, адже четверо членів ради мешкають за кордоном.

"Крім того, Міненерго постановило, що будь-які пресрелізи чи інші матеріали, які мають бути опубліковані на офіційному сайті компанії, мають попередньо погоджуватися з міністерством. Це, природно, призводить до затримок у важливих комунікаціях і ускладнює донесення позиції наглядової ради", – йдеться в заяві.

 

Теги: #міненерго #укренерго #енергетика

