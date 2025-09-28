Наглядова рада "Укренерго" заявила про перешкоджання її роботі з боку Міненерго

Наглядова рада НЕК "Укренерго" заявила про нові перешкоди у її роботі з боку акціонера компанії – Міністерства енергетики, маючи на увазі в тому числі розпорядження міністра проводити засідання винятково в офісі компанії в Києві.

"Наглядова рада шкодує про таке рішення акціонера і не бачить, як воно підвищує безпеку. Навпаки, воно значно ускладнює роботу компанії та підриває енергетичну безпеку України", – йдеться в оновленій заяві наглядової ради, яку надали агентству "Інтерфакс-Україна" низка джерел, а також оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк.

У ній зазначається, що наглядова рада планувала термінове засідання вранці 27 вересня 2025 року, щоб сформувати нове правління компанії після звільнення його голови Віталія Зайченка. Однак, як вона пояснюює, перед засіданням акціонер надіслав розпорядження, згідно з яким, "з міркувань безпеки" всі обов’язки НР мають виконуватися особисто в офісі компанії в Києві. Через це засідання щодо призначення членів правління терміново провести було неможливо, адже четверо членів ради мешкають за кордоном.

"Крім того, Міненерго постановило, що будь-які пресрелізи чи інші матеріали, які мають бути опубліковані на офіційному сайті компанії, мають попередньо погоджуватися з міністерством. Це, природно, призводить до затримок у важливих комунікаціях і ускладнює донесення позиції наглядової ради", – йдеться в заяві.

Як повідомлялося, раніше ннаглядова рада НЕК "Укренерго" пояснила своє рішення від 26 вересня про звільнення Віталія Зайченка з посади голови правління компанії відповіддю на рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), яка виявила процедурні порушення в попередніх призначеннях, а також "у зв’язку з втратою довіри до Зайченка з боку наглядової ради через події останніх тижнів".

НР зазначила, що зміни правління стали результатом багатомісячного корпоративного конфлікту, що загрожував роботі "Укренерго" з повного захисту енергосистеми та її фінансової стабільності. Вона, зокрема, нагадала, що у травні 2025 року Міненерго як акціонер в односторонньому порядку змінило статут компанії, щоб змінити правила призначення голови правління (замість простої більшості ввело норму про кваліфіковану більшість голосів членів НР – ЕР). Крім того, акціонер ухвалив новий Кодекс корпоративного управління "з додатковими суперечливими положеннями, спрямованими на обмеження повноважень наглядової ради".

"Ці зміни, прийняті без консультацій і всупереч міжнародним кредитним угодам, продовжили технічний дефолт і зупинили реструктуризацію "зелених" облігацій, а також надали кредиторам право вимагати негайного погашення позик", – зазначає НР. Вона наголошує, що це призвело до припинення міжнародного фінансування компанії. Як зазначається в заяві, ці проблеми вдалося пом’якшити лише завдяки запевненням НР кредиторам, що компанія й надалі працюватиме як незалежний системний оператор.

При цьому рада зазначає, що "компанія також отримала численні інші запити та пропозиції від зовнішніх сторін, що підривало її зосередженість на головному виклику сьогодення – гарантуванні безпеки енергопостачання під час війни".

Водночас вказується, що у червні 2025 року Зайченко загострив конфлікт, діючи всупереч інструкції НР не висувати у правління зовнішніх кандидатів на неконкурсній основі, вратив її довіру і не буде поновлений у правлінні.

"Хоча НР і затвердила склад правління в чинній конфігурації без зовнішніх кандидатів, це рішення оскаржили з процедурних підстав. 16 вересня 2025 року НКЦПФР постановила, що призначення не містило необхідного рішення комітету, і зобов’язала НР виправити порушення", – пояснює НР.

Призначивши тво керівника НЕК Олексія Брехта, рада відзначила його успішність у керуванні компанією, яке він здійснював з вересня 2024 по червень 2025 року, у складний опалювальний сезон та забезпеченні стабільності енергосистеми під час російських атак.

Вона також анонсувала прийняття рішення про новий склад правління "якнайшвидше після відповідного подання в.о. голови правління".

"Наглядова рада наголошує, що ці зміни необхідні для посилення керівництва компанії напередодні нового ОЗП, захисту критичних активів і збереження незалежності та професійності "Укренерго" без корупції. Забезпечення надійного електропостачання в прийдешні зими – ключове завдання "Укренерго" і найвищий пріоритет наглядової ради. Для цього надзвичайно важливе правління, якому можна довіряти, яке повністю зосереджене на роботі енергосистеми, забезпечує фінансову стабільність і здатне залучити необхідне фінансування для майбутніх інвестицій у мережу", – йдеться в заяві.

НР також підкреслила, що незалежність "Укренерго" від політичного втручання є життєво важливою для забезпечення безпечного, професійного та вільного від корупції управління компанією і енергосистемою України. Крім того, втрата незалежності, на думку НР, поставила б під загрозу сертифікацію компанії як члена ENTSO-E.

"Наглядова рада вважає збереження незалежності своїм фідуціарним обов’язком і залишається відкритою до конструктивного діалогу з акціонером та всіма зацікавленими сторонами для вирішення ключових питань в інтересах "Укренерго" та України", – наголошується в заяві.

Будь-якої офіційної комунікації з боку Міненерго чи "Укренерго" досі немає.

Крім Зайченка і Брехта, в правління компанії, формування якого завершилося нещодавно, входили Олег Павленко, Олег Скрипник та Іван Юрик.

Наглядова рада після відкликання Юрія Бойка Міненерго складається з шести осіб, четверо з яких незалежні. Це Єппе Кофод (голова), Ян Монтелл, Луїджі де Францискі, Патрік Грейхен. Представники держави це Анатолій Гулей та Олексій Нікітін.