Економіка
13:37 25.09.2025

Мінекономіки додало 212 позицій до переліку вітчизняної с/г техніки, закупівлю якої компенсує держава

Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства в шосте у 2025 році оновило перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою, і додало в нього 212 нових найменувань продукції та один завод-виробник, повідомила пресслужба міністерства.

У Мінекономіки уточнили, що загалом у переліку вже 14 209 позицій від 162 українських виробників.

"Розвиток українського машинобудування, зокрема й агро – одна з ключових цілей політики "Зроблено в Україні". Програма компенсації 25% вартості техніки створює додатковий попит на продукцію вітчизняних підприємств, стимулює їх розширювати виробництво та інвестувати в нові розробки", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа, слова якого наведено в повідомленні.

Він уточнив, що від початку року перелік зріс майже на 2,5 тис. позицій, до нього долучилися 22 нові виробники. "Це наочно підтверджує ефективність програми: аграрії модернізують технопарк на пільгових умовах, а машинобудівники отримують нових замовників", - констатував Телюпа.

До переліку вперше увійшла продукція заводу "Полігон" (Одеса). Також додані нові позиції від підприємств, які вже беруть участь у програмі, а саме: ФОП Андрій Томчук (Житомирська обл.) – 27 нових позицій, "Завод елеваторного обладнання" (Одеська обл.) – 22 позиції, "Білоцерківмаз" (Київська обл.) – 5 позицій, "ТМС-Трейдинг" (Черкаси) – 115 позицій.

Мінекономіки нагадало, що компенсація 25% вартості (без ПДВ) надається за сільгосптехніку та обладнання з підтвердженим рівнем локалізації виробництва від 60% (для комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів діють окремі умови). Оновлений перелік опубліковано на сайті міністерства.

Теги: #мінекономіки #сільгосптехніка

