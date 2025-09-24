Інтерфакс-Україна
Економіка
20:06 24.09.2025

Україна може отримати новий транш за програмою ERA вже в жовтні

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом.

"Велику увагу приділили практичній реалізації інструменту SAFE — оборонної ініціативи ЄС обсягом 150 млрд євро, до якої долучилися вже 19 країн. Скоординували наші потреби, пріоритетні проєкти та залучення до них українських підприємств ОПК", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами розмови.

Сторони також обговорили фінансування оборонних потреб України, зокрема через механізм ERA.

"Наступний транш очікуємо вже в жовтні", - зазначив міністр.

Ще одним важливим питанням стала конфіскація заморожених російських активів. Шмигаль наголосив, що кошти агресора мають бути спрямовані на посилення обороноздатності України.

Крім того, сторони порушили тему подальшого послаблення воєнної машини росії. ЄС вже узгодив 19-й пакет санкцій,. Українська сторона розраховує на якнайшвидше його затвердження.

 

Теги: #оборона #фінансування #єс

