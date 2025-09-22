Інтерфакс-Україна
Економіка
20:01 22.09.2025

Швейцарія виділить 30 млн франків на програму "Конкурентоспроможність для відновлення України 2026-2030"

Фото: pexels/ Nanda Gopal Lakshman

Федеральна рада Швейцарії на засіданні 19 вересня схвалила виділення 30 млн франків для програми "Конкурентоспроможність для відновлення України 2026–2030", які спрямовуватимуться на сприяння розвитку інноваційного та конкурентоспроможного приватного сектору на міжнародному рівні.

"Інновації, місцева додана вартість та краща інтеграція в міжнародні ланцюги поставок можуть зробити економіку України більш стійкою, створити кваліфіковані робочі місця та відкрити нові експортні ринки", – йдеться у повідомленні на сайті посольства Швейцарії.

Згідно з ним, програма підтримує пріоритети уряду України щодо підвищення конкурентоспроможності країни та впровадження реформ, співпрацює з регіональними та нацорганами влади, а також приватним сектором в Україні, налагоджуючи зв'язки між українськими та швейцарськими компаніями та створюючи нові бізнес-можливості.

"Програма демонструє довгострокове зобов'язання Швейцарії щодо стабільності та процвітання в Україні та Європі та є невід'ємною частиною її програми співробітництва з Україною на 2025–2028 роки", - додали в посольстві.

Як повідомлялось, в кінці серпня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко оголосила, що Швейцарія профінансує 12 проєктів компаній на понад 93 млн франків у межах міжурядової угоди з Україною.

 

Теги: #фінансування #швейцарія

