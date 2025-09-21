Інтерфакс-Україна
Економіка
13:20 21.09.2025

Україна за 3,5 роки залучила $145 млрд міжнародної фіндопомоги, у 2025р. треба ще $8,7 млрд – міністр фінансів

Україна за останні три з половиною роки отримала понад $145 млрд міжнародної фінансової допомоги, що дозволило зберегти макрофінансову стабільність в умовах повномасштабної війни та гарантувати усі необхідні соціальні видатки, заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час низки двосторонніх зустрічей із міністрами фінансів та економіки країн G7 та ЄС, представниками Єврокомісії та МВФ 20 вересня у Копенгагені.

“З огляду на те, що війна продовжується, виклики для фінансової системи зберігаються, продовження зовнішньої підтримки вкрай важливе. Тільки у 2025 році вже залучено понад $30,6 млрд зовнішнього фінансування, потреба на поточний рік – $39,3 млрд”, – цитує його слова Мінфін у пресрелізі на сайті.

Зазначається, що міністр обговорив з колегами варіанти додаткової фінансової підтримки України, зокрема, можливість реалізації нещодавно презентованої ініціативи Єврокомісії щодо Репараційного кредиту під гарантії заморожених російських активів.

Як уточнив Мінфін, в рамках ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) обсягом $50 млрд за рахунок прибутків із заморожених активів Росії Україна з кінця минулого року отримала від партнерів близько $23 млрд.

Марченко відзначив підтримку Урядів Канади та ЄС відповідної ініціативи. Зокрема, внесок Канади в ERA складає 5 млрд канадських доларів (близько $3,4 млрд), ЄС – EUR18,1 млрд (близько $20 млрд).

Окрім того, наголосив міністр, уряд продовжує працювати над впровадженням необхідних реформ щодо реалізації фінансового інструменту Ukraine Facility від ЄС на 2024-2027 роки в обсязі EUR50 млрд, у межах якого вже залучено понад EUR22,6 млрд.

Мінфін уточнив, що відбулися перемовини з міністром фінансів Канади Франсуа-Філіпом Шампанем, міністеркою економіки Данії Стефані Лозе, єврокомісаркою з фінансових послуг, збережень та інвестицій Марією Луїс Альбукерке та директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Кеммером. Сторони обговорили стан фінансової системи України, бюджетні потреби на 2026 рік, нові механізми бюджетної підтримки України та реформи.

Зокрема з Кеммером Марченко обговорив можливість започаткування нової програми співпраці з МВФ до кінця року, запит про яку українська сторона нещодавно направила до Фонду.

Раніше міністр фінансів оцінив потреби бюджету України у зовнішньому фінансуванні у 2026 році у $45,5 млрд, а загальний обсяг необхідного зовнішнього фінансування на період дії нової 4-річної програми з МВФ – від $150 до $170 млрд.

Як повідомлялося, нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, але із затягуванням війти ці показники було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.

Теги: #допомога #міжнародна #мінфін

