Економіка
11:30 18.09.2025

ЄБРР може виділити банку "Львів" гривневий кредит EUR40 млн та гарантії на EUR31,5 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може надати банку "Львів" незабезпечений кредит у гривні на суму до EUR40 млн та гарантії на EUR31,5 млн для покриття кредитного ризику за новими кредитами українського банку на загальну суму, еквівалентну EUR45 млн.

Як зазначається на сайті ЄБРР, його рада директорів планує розглянути відповідні проєкти на засіданні 22 жовтня цього року.

Згідно з опублікованими матеріалами, кредит планується надати чотирма рівними траншами по EUR10 млн кожен. Він складатиметься з двох компонентів: щонайменше 75% – у рамках Програми ЄБРР "Стійкість та засоби до існування" та до 25% – у рамках Кредитної лінії EU4Business-ЄБРР із заохочувальними заходами для фінансування довгострокових капітальних інвестицій ММСП.

Щодо проєкту гарантій, то на відміну від більшості подібних проєктів з більшими банками мова йде про покриття 70% ризику, а не 50%, як зазвичай. Зазначається, що механізм включатиме два субліміти з покритим портфелем: EUR36 млн – в рамках продукту "Гарантія стійкості та засобів до існування" та EUR9 млн – в рамках кредитної лінії EU4Business-EBRD з стимулами.

ЄБРР вказує, що банк "Львів" – це регіональний банк, орієнтований на ММСП, що працює на заході України, з загальними активами у розмірі EUR333 млн (0,5% ринку, 23 місце серед 60 банків) та кредитним портфелем (переважно ММСП) у розмірі приблизно EUR212 млн станом на кінець другого кварталу 2025 року (1,2% ринку). Банк Львів має головний офіс у Львові та 20 відділень.

