Інтерфакс-Україна
Економіка
19:11 16.09.2025

Уряд Швейцарії виділив CHF76 млн на проєкти відновлення у сфері залізничної інфраструктури та житлового фонду

2 хв читати
Уряд Швейцарії виділив CHF76 млн на проєкти відновлення у сфері залізничної інфраструктури та житлового фонду

Стартували проєкти з відновлення у сферах залізничної інфраструктури та житлового фонду за підтримки уряду Швейцарії, повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій.

В релізі зазначається, що на проєкти, які знаходяться у зоні відповідальності Мінрозвитку, виділено CHF76 млн. У Кременчуці з’явиться новий завод із виробництва кріплень для переходу на євроколії, а також буде налагоджене виробництво контактних проводів для електрифікації залізниць. У житловій сфері планується будівництво модульних будинків для ВПО у місті Вінниця та в Сумській області й заміна вікон у пошкоджених будинках Харкова та інших прифронтових регіонів. Наразі тривають підготовчі процеси, вже в жовтні почнеться впровадження проєктів.

"Завдяки впровадженню проєктів за підтримки швейцарських компаній відновлюватиметься критична інфраструктура, створюватимуться робочі місця та нові можливості для громад. Це яскравий приклад того, як міжнародне партнерство перетворюється на реальні зміни для людей", — наголосила перша заступниця міністра Альона Шкрум.

Мінрозвитку розглядає можливість подальшого залучення швейцарських грантів для змішаного фінансування проєктів ППП. Сторони також обговорили співпрацю зі швейцарськими залізничними компаніями та асоціацією Swissrail для розвитку транспортної галузі.

"Ми можемо структурувати наступний конкурс пропозицій для швейцарських компаній навколо критичної інфраструктури та будівництва житла. В нас вже є успішні проєкти, і ми бачимо, що швейцарські компанії зацікавлені у співпраці. Це може стати ключовим напрямом для партнерства", — зазначила Марина Денисюк.

Відбулася зустріч з щодо проєктів з відновлення за підтримки Уряду Швейцарії. 

На зустрічі у Мінрозвитку делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України, посол Жак Гербер представив нову ініціативу – Механізм підготовки проєктів (PPF). Основна мета ініціативи — допомогти місцевим громадам у розробленні проєктної документації у відповідно до визначених напрямів Середньострокового плану. Проєкт також спрямований на зміцнення фінансових підрозділів громад та покращення  їх інституйної спроможності у впровадженні реформи управління публічними інвестиціями.

 

Теги: #відновлення #швейцарія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:46 14.09.2025
Залізничне сполучення на дільниці Васильків-1-Боярка вже відновлено – МінРГТ

Залізничне сполучення на дільниці Васильків-1-Боярка вже відновлено – МінРГТ

11:57 08.09.2025
Енергетики заживили більшу частину знеструмлених внаслідок масованої атаки 7 вересня споживачів – "Укренерго"

Енергетики заживили більшу частину знеструмлених внаслідок масованої атаки 7 вересня споживачів – "Укренерго"

00:17 08.09.2025
РФ вночі атакувала транспортну інфраструктуру Кременчука, намагаючись пошкодити переправу через Дніпро, рух автомобілів відновлено

РФ вночі атакувала транспортну інфраструктуру Кременчука, намагаючись пошкодити переправу через Дніпро, рух автомобілів відновлено

20:01 07.09.2025
На Полтавщині відновили електропостачання, відсутнє через ворожу атаку

На Полтавщині відновили електропостачання, відсутнє через ворожу атаку

11:56 04.09.2025
Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

09:52 02.09.2025
Ринок пасивного вогнезахисту України може зрости до $25 млн

Ринок пасивного вогнезахисту України може зрости до $25 млн

11:50 30.08.2025
Відновлено залізничну інфраструктуру після нічного удару РФ по Київщині

Відновлено залізничну інфраструктуру після нічного удару РФ по Київщині

17:56 28.08.2025
Швейцарія профінансує 12 проєктів компаній на понад 93 млн франків - Свириденко

Швейцарія профінансує 12 проєктів компаній на понад 93 млн франків - Свириденко

18:24 25.08.2025
Відновлено роботу Державного фонду регіонального розвитку

Відновлено роботу Державного фонду регіонального розвитку

10:28 21.08.2025
"Укрзалізниця" відновила контактну мережу на Житомирщині та намагається скоротити час затримки поїздів

"Укрзалізниця" відновила контактну мережу на Житомирщині та намагається скоротити час затримки поїздів

ВАЖЛИВЕ

Гендиректор "Укрпошти" спростував інформацію про загрозу дефолту компанії

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 51,5% фінансування Мінветеранів

Міністр фінансів України оцінює дефіцит фінансування на 2026р у EUR16 млрд

"Метінвест" завершив I півріччя зі збитком $58 млн, EBITDA знизилось на 49%

МХП у II кв.-2025 збільшила чистий прибуток на 48%

ОСТАННЄ

Україна отримає $88 млн від Японії через Світовий банк на підтримку приватного сектору

Гендиректор "Укрпошти" спростував інформацію про загрозу дефолту компанії

Кількість ввезених в Україну електромобілів та їх митна вартість у серпні подвоїлись

Концесія порту "Чорноморськ" зацікавила понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів – Мінрозвитку

Проєкт держбюджету-2026 передбачає 7 млрд грн на держпрограму "єВідновлення"

Кабмін виділив 630 млн грн на захист підстанцій "Запоріжжяобленерго" - Свириденко

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення фінансування Мінкультури на 41,9%

Перший магазин Worldbox в Україні відкривається в ізмаїльському ТЦ Pokrovsky

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 51,5% фінансування Мінветеранів

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 10,7% фінансування Мінспорту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА