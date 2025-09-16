Уряд Швейцарії виділив CHF76 млн на проєкти відновлення у сфері залізничної інфраструктури та житлового фонду

Стартували проєкти з відновлення у сферах залізничної інфраструктури та житлового фонду за підтримки уряду Швейцарії, повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій.

В релізі зазначається, що на проєкти, які знаходяться у зоні відповідальності Мінрозвитку, виділено CHF76 млн. У Кременчуці з’явиться новий завод із виробництва кріплень для переходу на євроколії, а також буде налагоджене виробництво контактних проводів для електрифікації залізниць. У житловій сфері планується будівництво модульних будинків для ВПО у місті Вінниця та в Сумській області й заміна вікон у пошкоджених будинках Харкова та інших прифронтових регіонів. Наразі тривають підготовчі процеси, вже в жовтні почнеться впровадження проєктів.

"Завдяки впровадженню проєктів за підтримки швейцарських компаній відновлюватиметься критична інфраструктура, створюватимуться робочі місця та нові можливості для громад. Це яскравий приклад того, як міжнародне партнерство перетворюється на реальні зміни для людей", — наголосила перша заступниця міністра Альона Шкрум.

Мінрозвитку розглядає можливість подальшого залучення швейцарських грантів для змішаного фінансування проєктів ППП. Сторони також обговорили співпрацю зі швейцарськими залізничними компаніями та асоціацією Swissrail для розвитку транспортної галузі.

"Ми можемо структурувати наступний конкурс пропозицій для швейцарських компаній навколо критичної інфраструктури та будівництва житла. В нас вже є успішні проєкти, і ми бачимо, що швейцарські компанії зацікавлені у співпраці. Це може стати ключовим напрямом для партнерства", — зазначила Марина Денисюк.

Відбулася зустріч з щодо проєктів з відновлення за підтримки Уряду Швейцарії.

На зустрічі у Мінрозвитку делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України, посол Жак Гербер представив нову ініціативу – Механізм підготовки проєктів (PPF). Основна мета ініціативи — допомогти місцевим громадам у розробленні проєктної документації у відповідно до визначених напрямів Середньострокового плану. Проєкт також спрямований на зміцнення фінансових підрозділів громад та покращення їх інституйної спроможності у впровадженні реформи управління публічними інвестиціями.