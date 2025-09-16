Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення фінансування Мінкультури на 41,9%

Проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає збільшення фінансування Міністерства культури і стратегічних комунікацій України на 41,9% (4,7 млрд грн) до 15,8 млрд грн порівняно з 2025 роком.

Згідно із законопроєктом №14000 від 15 вересня, на керівництво й управління у сфері культури та стратегічних комунікацій пропонується передбачити 250,6 млн грн, на виробництво і трансляцію програм для державних потреб, збирання, опрацювання й розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансову підтримку державного іномовлення України - 1,6 млрд грн, на забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської і євроатлантичної інтеграції, національної ідентичності, герозму, творення та поширення аудіовізуальних творів патріотичного спрямування - 4 млрд грн.

Пропонується також передбачити на фінансову підтримку національних театрів 1,4 млрд грн; на фінансову підтримку національних художніх колективів, концертних організацій та їхніх дирекцій, національних і державних циркових організацій - 862 млн грн; на держпідтримку діячів культури та мистецтва - 38,6 млн грн; на підготовку кадрів для сфери культури та мистецтва закладами фахової передвищої і вищої освіти - 1,6 млрд грн; на діяльність національних музеїв, національних і державних бібліотек і культурно-освітньої галузі - 1,3 млрд грн.

На забезпечення функціонування Українського культурного фонду (УКФ), зокрема здійснення Фондом заходів із підтримки проєктів, запропоновано передбачити 410,8 млн грн; на фінпідтримку держпідприємства "Кримський дім" - 4,5 млн грн; на діяльність Українського інституту книги (УІК), підтримку книговидавництва та популяризацію української літератури у світі - 284,9 млн грн; на Державний комітет телебачення і радіомовлення України - 2,6 млрд грн; на Державне агентство України з питань мистецтва та мистецької освіти - 23,2 млн грн; на Державне агентство з питань кіно - 204,4 млн грн; на Український інститут національної пам'яті (УІНП) - 73,3 млн грн.

"Ми розуміємо: війна точиться не лише за територію, а й за нашу ідентичність. Тому навіть у найважчі часи держава посилює фінансування культури", - цитує прес-служба відомства в.о. міністра культури Тетяну Бережну.

Зазначається, що саме тому у проєкті держбюджету збільшується фінансування культури на український контент.

Як повідомлялося, держбюджет-2024 передбачав 10,3 млрд грн на фінансування сфери культури та інформаційної політики. Держбюджет-2025 передбачає 11,2 млрд грн на фінансування культури.