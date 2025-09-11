Графік обговорень нової програми МВФ для України буде розроблений у найближчі тижні – Фонд

Наступним кроком після офіційного звернення України до Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо нової програми співробітництва на заміну відкритої у березні 2023 року 4-річної програми розширеного фінансування EFF стане співпраця співробітників МВФ з представниками Києва щодо макроекономічної політики, яка дозволить і надалі підтримувати стабільність, фінансувати найважливіші видатки та відновити стійкість боргу в рамках нової програми, заявила директорка Фонду з комунікацій Джулі Козак.

"Графік цих обговорень буде розроблений у найближчі тижні, коли команда проведе консультації з українською владою", – сказала вона на брифінгу у Фонді у четвер.

"Що стосується існуючої програми, то на даний момент я не маю для вас жодних детальних відомостей, але можу сказати, що зараз основна увага приділяється переходу до нової програм", – зазначила також Козак.

Що стосується деяких більш конкретних питань, наприклад, щодо потреб у фінансуванні, то, за її словами, зараз співробітники МВФ спільно з владою аналізують потреби у фінансуванні на решту 2025 року, 2026 рік та на середньострокову перспективу.

"У рамках цієї роботи буде інтегровано запропоновані фіскальні заходи та фіскальний план, який, звичайно, також обговорюється. Конкретні фіскальні заходи, які обговорюються, стосуються необхідного пріоритетного розподілу видатків з метою їх обмеження, а також мобілізації доходів", – зазначила вона.

Вона додала, що ці обговорення та робота вже тривають, і частина цих обговорень включатиме розгляд припущень щодо потенційних термінів тривалості війни і як це найкраще включити в макроекономічну структуру та потреби у фінансуванні.

"В рамках обговорень ми також дуже уважно розглянемо питання про належне фінансування, структуру та обсяг фінансування, який може надати МВФ, і, звичайно, проведемо обговорення з зовнішніми донорами України щодо необхідного зовнішнього фінансування, а також щодо належного обсягу внутрішнього фінансування та мобілізації доходів, які має забезпечити Україна", – наголосила Козак.

Вона нагадала, що це є стандартною процедурою Фонду: коли країни звертаються з проханням про нову програму, співробітники МВФ розпочинають обговорення з владою з метою розробки відповідного набору заходів.

"З нашого боку ми, звичайно, дуже зацікавлені у продовженні нашої тісної співпраці з українською владою, щоб допомогти їй у сфері нашого мандату, а саме у підтримці економічної та фінансової стабільності", – підсумувала директорка Фонду з комунікацій.

Як повідомлялося, під час роботи місії МВФ в Києві з 3 по 10 вересня прем'єр-міністр України разом із головою НБУ та міністром фінансів 9 вересня офіційно звернулися до МВФ із проханням про нову програму.

Наразі Україна та МВФ працюють за чотирирічною програмою розширеного фінансування EFF загальним обсягом $15,6 млрд, яка була затверджена наприкінці березня 2023 року. Наприкінці червня цього року, за результатами її восьмого перегляду, наступні 9-й та 10-й перегляди, які припадали на кінець серпня та початок грудня цього року, були об’єднані в один дев'ятий перегляд, який наразі запланований на четвертий квартал 2025 року.

Така пропозиція у програмі пояснювалася бажанням Києва узгодити фінансування Фонду з профілем очікуваних потреб України у платіжному балансі на тлі вищих, ніж раніше прогнозувалося, надходжень у третьому кварталі 2025 року, збільшення відтоку коштів з платіжного балансу в кінці року, а також для надання додаткового часу для просування реформ. Відповідно, об’єднаний 10-й транш за програмою МВФ тепер становитиме SDR1,117 млрд ($1,6 млрд за поточним курсом).

Наступний графік переглядів та траншів до завершення програми навесні 2027 року поки залишений без змін: 11-й на початку березня-2026 – SDR0,93 млрд, а 12-й та 13-й наприкінці серпня-2026 та у березні-2027 – відповідно SDR0,75 млрд та SDR0,79 млрд.

В той же час представники України та незалежні експерти останні місяці заявляли про необхідність розгляду альтернативи у вигляді нової програми у зв’язку з тим, що розв’язана Росією війна затягується, тоді як поточна програма EFF розрахована на її завершення до 2026 року.