Мінфін України очікує на продовження тісного діалогу з МВФ у найближчі тижні щодо нової програми

Представники влади України протягом тижня разом із експертами Міжнародного валютного фонду (МВФ) обговорювали потребу у підготовці нової програми фінансової співпраці, яка краще відповідатиме поточним та середньостроковим пріоритетам України, заявив міністр фінансів Сергій Марченко по завершенню роботи місії МВФ у Києві 3-10 вересня.

"Очікуємо на продовження тісного діалогу в найближчі тижні, щоб узгодити подальші кроки", – наводяться у пресрелізі Мінфіну у четвер слова міністра.

Зазначається також, що сторони обговорювали стан виконання держбюджету-2025 та показники проєкту бюджету на 2026 рік, середньострокове бюджетне планування та передбачені програмою структурні реформи.

"Україна успішно пройшла рекордні вісім переглядів за програмою. Вдячний МВФ за незмінну експертну та фінансову підтримку. Водночас активні бойові дії тривають, планування Державного бюджету України на наступний рік відбувається в умовах високої невизначеності", – зазначив Марченко.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр України Юлія Свириденко 9 вересня повідомила про передачу керівникові місії МВФ Гевіну Грею листа із запитом про нову програму співпраці, ураховуючи продовження війни та зміну припущень щодо умов функціонування економіки в найближчі роки.

Наразі Україна та МВФ працюють за чотирирічною програмою розширеного фінансування EFF загальним обсягом $15,6 млрд, яка була затверджена наприкінці березня 2023 року. Наприкінці червня цього року, за результатами її восьмого перегляду, наступні 9-й та 10-й перегляди, які припадали на кінець серпня та початок грудня цього року, були об’єднані в один дев'ятий перегляд, який наразі запланований на четвертий квартал 2025 року.

Така пропозиція у програмі пояснювалася бажанням Києва узгодити фінансування Фонду з профілем очікуваних потреб України у платіжному балансі на тлі вищих, ніж раніше прогнозувалося, надходжень у третьому кварталі 2025 року, збільшення відтоку коштів з платіжного балансу в кінці року, а також для надання додаткового часу для просування реформ. Відповідно, об’єднаний 10-й транш за програмою МВФ тепер становитиме SDR1,117 млрд ($1,6 млрд за поточним курсом).

Наступний графік переглядів та траншів до завершення програми навесні 2027 року поки залишений без змін: 11-й на початку березня-2026 – SDR0,93 млрд, а 12-й та 13-й наприкінці серпня-2026 та у березні-2027 – відповідно SDR0,75 млрд та SDR0,79 млрд.

В той же час представники України та незалежні експерти останні місяці заявляли про необхідність розгляду альтернативи у вигляді нової програми у зв’язку з тим, що розв’язана Росією війна затягується, тоді як поточна програма EFF розрахована на її завершення до 2026 року.