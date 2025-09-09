Інтерфакс-Україна
Економіка
13:03 09.09.2025

Запуск банку залишається пріоритетною ціллю "Укрпошти " – гендиректор

2 хв читати
Запуск банку фінансової інклюзії залишається пріоритетною ціллю та завданням національного оператору зв’язку АТ "Укрпошта", заявив її генеральний директор Ігор Смілянський.

"Як казав класик: цілі ясні, завдання визначені – за роботу, друзі!" – написав він за результатами оцінки "Укрпошти" на Всесвітньому поштовому конгресі в Дубаї, де, за його словами, компанія за лідерства у світі по більшості показників сильно відстала від інших країн за показником відповідності бізнес-моделі – лише 21 зі 100 балів, хоча це й більше 9,9 балів торік.

"А все тому, що ми ще не запустили банк фінансової інклюзії — і саме через це відстаємо від 87 пошт світу, які вже це зробили. Це не мої слова — це висновки фахівців ВПС (Всесвітньої поштової спілки). На конгресі Пошта Індії показала, що її банк уже має 121 мільйон клієнтів. Пошта Італії володіє до 80% усіх депозитів країни", – зазначив Смілянський.

Як повідомлялося, Нацбанк у серпні заявив про брак капіталу "Укрпошти" для створення банку.

За словами гендиректора "Укрпошти", на конгресі в Дубаї компанія вперше отримала нагороду Rising Star Award ("Зірка, що сходить ") за найшвидший прогрес за Індексом розвитку поштового зв’язку (2IPD).

Він уточнив, що за надійністю показник зріс із 82,6 до 91 балу завдяки показнику своєчасної доставки 90%, який в останні місяці зріс до 98%, та запуску 24 автоматизованих сортувальних центрів.

Смілянський додав, що показник географії доставки "Укрпошти" підскочив з 31,6 до 87,9 балу завдяки покриттю 100% території України, включно з прифронтовими територіями, та 192 країн для експорту, а показник стійкість бізнес-моделі зріс з 78,1 до 85,4 балу через розвиток мобільної інфраструктури, супутникового зв’язку та диверсифікації автопарку.

Як повідомлялось раніше, "Укрпошта" в першому півріччі 2025 року збільшила виручку на 5,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 6 млрд 505,0 млн грн, скоротивши чистий збиток на 27,2% - до 311,8 млн грн. Але компанія зустріла середину цього року з від’ємним капіталом 101,6 млн грн порівняно із 210,2 млн грн на початок року.

 

Теги: #смілянський #укрпошта

