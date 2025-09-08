ПриватБанк та IFC запустили механізм розподілу ризиків на $100 млн для МСП та торгових гарантій на $20 млн

Найбільший в Україні ПриватБанк та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали угоди для розширення кредитування мікро, малого та середнього бізнесу: про розподіл ризиків нового кредитного портфелю на $100 млн та про гарантійну лінію на торговельне фінансування від IFC на $20 млн.

"Початок співпраці між IFC та ПриватБанком - по-справжньому історична подія. Це перші угоди між нашими інституціями. Я впевнений, що вони масштабують наші можливості кредитування та зроблять його більш доступним", – цитує пресслужба банку його голову правління Мікаеля Бьоркнерта в повідомленні у понеділок.

Згідно з пресрелізом, в угоді про розподіл ризиків окремий акцент зроблено на бізнесах, які заснували жінки: очікується, що такі кредити становитимуть 35% портфелю.

Щодо торгового фінансування, то, як зазначається, завдяки підписаній угоді ПриватБанк приєднується до Глобальної програми торгівельного фінансування IFC (GTFP).

За даними ПриватБанку, за вісім місяців цього року він збільшив кредитну підтримку українських підприємців та бізнесу на 40%, до 46 млрд грн й наразі обслуговує 748 тис. підприємців: майже 60% діючих юросіб та майже кожного другого з активних українських ФОП.