"Укрнафта" у I пів. отримала 5,2 млрд грн чистого прибутку

АТ "Укрнафта" за підсумками січня-червня 2025 року отримало чистий прибуток у розмірі 5,2 млрд грн, повідомило товариство у четвер.

"Результати діяльності компанії включені до скороченої консолідованої проміжної фінансової звітності АТ "НАК "Нафтогаз України" за шість місяців, які закінчилися 30 червня 2025 року", - зазначили у компанії.

Оглядову перевірку вказаної звітності проводить KPMG. У рамках перевірки ПрАТ "КПМГ Аудит" здійснило процедури огляду фінансової інформації "Укрнафта".

"За цей же період "Укрнафта" сплатила 14,8 млрд грн податків, зборів і митних платежів до державного бюджету та перерахувала 5 млрд грн дивідендів", - доповнили у товаристві.

Як повідомлялося, чистий прибуток "Укрнафта" за результатами 2024 року склав 16,38 млрд грн. При цьому товариство перерахувало до державного бюджету 5 млрд грн дивідендів за результатами діяльності у 2024 році.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК.

Компанія володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На її балансі - 1832 нафтові та 154 газові видобувні свердловини.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

