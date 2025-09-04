Інтерфакс-Україна
Економіка
12:24 04.09.2025

"Укрнафта" у I пів. отримала 5,2 млрд грн чистого прибутку

2 хв читати
"Укрнафта" у I пів. отримала 5,2 млрд грн чистого прибутку

АТ "Укрнафта" за підсумками січня-червня 2025 року отримало чистий прибуток у розмірі 5,2 млрд грн, повідомило товариство у четвер.

"Результати діяльності компанії включені до скороченої консолідованої проміжної фінансової звітності АТ "НАК "Нафтогаз України" за шість місяців, які закінчилися 30 червня 2025 року", - зазначили у компанії.

Оглядову перевірку вказаної звітності проводить KPMG. У рамках перевірки ПрАТ "КПМГ Аудит" здійснило процедури огляду фінансової інформації "Укрнафта".

"За цей же період "Укрнафта" сплатила 14,8 млрд грн податків, зборів і митних платежів до державного бюджету та перерахувала 5 млрд грн дивідендів", - доповнили у товаристві.

Як повідомлялося, чистий прибуток "Укрнафта" за результатами 2024 року склав 16,38 млрд грн. При цьому товариство перерахувало до державного бюджету 5 млрд грн дивідендів за результатами діяльності у 2024 році.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК.

Компанія володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На її балансі - 1832 нафтові та 154 газові видобувні свердловини.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

Чистий прибуток "Укрнафти" за підсумками 2024 року - 16,38 млрд грн.

Теги: #прибуток #укрнафта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:20 04.09.2025
"Укрнафта" продовжує впроваджувати стандарти API, що сприяють взаємозамінності обладнання та ефективності процесів

"Укрнафта" продовжує впроваджувати стандарти API, що сприяють взаємозамінності обладнання та ефективності процесів

20:31 03.09.2025
Укрнафта продовжує покращувати умови роботи своїх фахівців

Укрнафта продовжує покращувати умови роботи своїх фахівців

16:56 01.09.2025
"Нова пошта" за І пів.-2025 збільшила консолідований чистий прибуток на 18,6%

"Нова пошта" за І пів.-2025 збільшила консолідований чистий прибуток на 18,6%

13:43 01.09.2025
"Укрнафта" збiльшила непаливнi продажi в I пiв. на 75%

"Укрнафта" збiльшила непаливнi продажi в I пiв. на 75%

10:10 01.09.2025
UKRNAFTA розвиває мультиканальність сервісів та нарощує непаливні продажі

UKRNAFTA розвиває мультиканальність сервісів та нарощує непаливні продажі

12:05 29.08.2025
"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

19:17 27.08.2025
UKRNAFTA запрошує на літній пікнік у Рівному

UKRNAFTA запрошує на літній пікнік у Рівному

17:20 27.08.2025
У таборі «Дружба» закінчилась ще одна зміна

У таборі «Дружба» закінчилась ще одна зміна

10:30 26.08.2025
«Укрнафта» виділила понад 127 млн грн на підтримку мобілізованих співробітників та ветеранів

«Укрнафта» виділила понад 127 млн грн на підтримку мобілізованих співробітників та ветеранів

11:32 24.08.2025
Чистий прибуток банків України за 7 міс.-2025 скоротився на 1,2%

Чистий прибуток банків України за 7 міс.-2025 скоротився на 1,2%

ВАЖЛИВЕ

НБУ сподівається на врахування його інфляційних цілей урядом

НБУ сподівається на вирішення зовнішньоторговельного дефіциту в середньостроковій перспективі природним шляхом

НБУ фіналізує законопроєкт для подання заявки на отримання еквівалентності в банківському регулюванні ЄС

НБУ сподівається на прийняття Радою змінених законопроєктів щодо фінмоніторингу для вступу в SEPA

НБУ вивчає питання переходу на євро, проте курсоутворюючою валютою для України залишається долар

ОСТАННЄ

НДУ опрацював вже 323 заявки та передав клієнтам "Фрідом Фінанс Україна" активи на 100,5 млн грн

Ощадбанк відновив програму кредитування на авто з пробігом зі ставками від 0,01%

Мінекономіки і бізнес запускають новий формат дерегуляції через "Пульс" і дашборд бізнес-клімату

Ціни на свинину підвищилися через скорочення виробництва

Основні проблеми агросектора: війна, кліматичні зміни і повернення квот на експорт агропродукції в ЄС

Українські сири восени подорожчають на 5%, споживачі переходять на сирний продукт

Кабмін погодив залучення $88 млн від МБРР на стійке та екологічно збалансоване підприємництво

НБУ затвердив вимоги до діяльності значимих фінансових компаній

Держподатслужба викрила схему заниження виторгу закладами харчування для ухилення від сплати податків

НБУ сподівається на врахування його інфляційних цілей урядом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА