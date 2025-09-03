На нацбезпеку і оборону спрямовується 62,8% видатків загального фонду держбюджету – нардеп Підласа

Фото: https://www.facebook.com

Найбільшою статтею видатків державного бюджету України в поточному році залишається національна безпека і оборона, на який іде 62,8% усіх видатків загального фонду, повідомила народна депутатка від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа за підсумками перших восьми місяців року.

"Найбільшою статтею видатків залишається національна безпека і оборона – 62,8% усіх видатків загального фонду, що становить 1,6 трлн грн. Ці кошти повністю забезпечуються власними ресурсами: тільки доходами та облігаціями внутрішньої державної позики", - акцентувала очільниця бюджетного комітету.

За її словами, Україна використала 2,5 трлн грн із загального фонду державного бюджету на 2025 рік за перші вісім місяців, тоді як власні доходи склали 1,45 трлн грн.

"Коли видатки перевищують доходи на понад 1 трлн грн, що еквівалентно більш ніж 25 млрд доларів, говорити про зменшення міжнародної допомоги чи внутрішніх запозичень неможливо. Така ситуація зберігатиметься до завершення активних бойових дій", - зазначила Підласа.

Крім того, 255,9 млрд грн за січень-серпень спрямовано на соціальний захист і підтримку ветеранів, зокрема, 154,7 млрд грн на виплату окремих видів пенсій, 43,2 млрд грн на підтримку громадян у складних життєвих обставинах та 27 млрд грн на виплати житлових субсидій і пільг на оплату комунальних послуг.

233,3 млрд грн за ці вісім місяців спрямовані на обслуговування державного боргу, 110,2 млрд грн – на програму медичних гарантій, 68,2 млрд грн – на зарплати вчителів через освітню субвенцію, 25,1 млрд грн – на підтримку бізнесу, 24,7 млрд грн – на публічні інвестиційні проєкти, зокрема 9,2 млрд грн у сфері освіти.