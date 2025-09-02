Інтерфакс-Україна
12:34 02.09.2025

Негода знеструмила чотири населені пункти у двох областях, енергоспоживання знижується з падінням спеки – "Укренерго"

Станом на ранок 2 вересня через несприятливі погодні умови у вигляді грози та сильних поривів вітру були повністю або частково знеструмлені чотири населених пункти у двох областях.

"Бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях. Заживлення усіх знеструмлених абонентів очікується до кінця поточної доби", - повідомило НЕК "Укренерго" у вівторок.

За інформацією системного оператора, споживання електроенергії в країні з падінням спеки зменшується. Зокрема, станом на 9:30 2 вересня воно було на 3% меншим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок.

"Причина – зниження температури на всій території України і сонячна погода, яка зумовлює високу ефективність роботи побутових СЕС", - констатували в НЕК.

Своєю чергою, як повідомило Міністерство енергетики України у вівторок, станом на 2 вересня енергосистема збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено. Здійснюються планові технічні заходи для підготовки енергетичної інфраструктури до опалювального сезону.

 

