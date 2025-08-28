Інтерфакс-Україна
Економіка
20:43 28.08.2025

Міжнародний конектор з транспортування водню в ЄС через Карпатські гори має бути створений в Україні

В Україні з високою долею ймовірності першим об’єктом водневої трубопровідної інфраструктури стане один з міжнародних конекторів з подальшим розгортанням по трасі Центральноєвропейського водневого коридору через Карпатські гори до вузлової точки з’єднання багатьох магістральних газопроводів на заході України.

Про це з посиланням на начальника управління стратегії ОГТСУ Олександра Гайдіна повідомив на сайті "Оператор ГТС України" у четвер.

За його словами, вказаний конектор стане "воротами" для експорту українського водню до районів підвищеного попиту в ЄС.

"Нашою довгостроковою амбіцією є створення мережі транспортування водню загальнонаціонального масштабу. Товариство враховує при цьому низку безпекових факторів і комерційні міркування – пріоритетним є запит на доступ до розвиненого ринку ЄС", – сказав він під час "круглого" столу, організованого Глобальним договором ООН в Україні у межах Української енергетичної ініціативи.

За словами представника ОГТСУ, ЄС розглядає Україну як потенційного постачальника відновлюваного водню, тому у розробці національних стратегій розвитку водневої інфраструктури необхідно враховувати вимоги європейського водневого регулювання.

Він відзначив необхідність враховувати регулююче законодавство ЄС, зокрема, Директиви 2024/1788 та Регламенту 2024/1789, що встановлюють правила функціонування ринку водню, вимоги до операторів водневих трубопровідних систем і, що вкрай важливо, наголошують на необхідності використання чистого водню.

Своєю чергою, як нагадали в ОГТСУ, товариство системно долучається до розвитку нового ринку та співпрацює в цьому напрямі з міжнародними партнерами. Зокрема, український оператор розвиває разом зі словацькою Ustream, чеською NET4GAS та німецькою OGE спільний проєкт СЕНС (Central European Hydrogen Corridor).

СЕНС у 2023 році увійшов до першого списку проєктів спільного інтересу (PCI) і проєктів взаємного інтересу (PMI) Європейської Комісії, як такий, що повністю відповідає цілям Європейського зеленого курсу.

Проєкт має на меті забезпечити транспортування відновлюваного водню з України через Словаччину та Чехію до Німеччини та інших країн ЄС.

Крім того, з 1 січня 2025 року започатковано роботу над проєктом "Водневий коридор Україна-ЄС", який передбачає співпрацю залучених сторін та виконання зобов’язань вздовж ланцюжка створення вартості: виробництво, транспортування та споживання водню.

Теги: #транспортування #єс #водень

