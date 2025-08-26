Інтерфакс-Україна
Економіка
20:17 26.08.2025

Кабмін схвалив використання ще 4,8 млрд грн на програму "єВідновлення" - Свириденко

1 хв читати
Кабмін схвалив використання ще 4,8 млрд грн на програму "єВідновлення" - Свириденко

Кабінет міністрів схвалив використання ще 4,8 млрд грн на програму "єВідновлення", повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Кошти підуть на фінансування житлових сертифікатів за проєктом "HOME: компенсація за знищене житло". Відтак ще майже 3 700 родин, чиї домівки були знищені внаслідок збройної агресії рф, зможуть придбати нове житло", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у вівторок.

За її словами, фінансування здійснюється в рамках угоди, підписаної Міністерством розвитку громад та територій та Банком розвитку Ради Європи (БРРЄ) під час Конференції з відновлення України (URC) у Римі в липні 2025 року.

"Програма "єВідновлення" — це найдієвіший механізм допомоги українцям, житло яких було пошкоджене чи знищене внаслідок війни. В рамках програми "єВідновлення" вже понад 120 тисяч родин отримали компенсації", - розповіла прем'єр.

 

Теги: #фінансування #уряд #євідновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:13 26.08.2025
Кабмін удосконалив механізм зупинення реєстрації податкових накладних

Кабмін удосконалив механізм зупинення реєстрації податкових накладних

15:34 26.08.2025
Бельгія, Нідерланди та Люксембург оголосили про EUR2 млн підтримки центру протезування на базі Одеського медуніверситету

Бельгія, Нідерланди та Люксембург оголосили про EUR2 млн підтримки центру протезування на базі Одеського медуніверситету

20:09 25.08.2025
Свириденко: Розраховуємо на підтримку Румунії, щоб Україна та Молдова рухалися шляхом євроінтеграції разом

Свириденко: Розраховуємо на підтримку Румунії, щоб Україна та Молдова рухалися шляхом євроінтеграції разом

14:58 25.08.2025
Держава профінансувала 397 кінопроектів на 3,5 млрд грн в 2014-2025рр - Держкіно

Держава профінансувала 397 кінопроектів на 3,5 млрд грн в 2014-2025рр - Держкіно

17:10 21.08.2025
Протягом місяця Міносвіти має усунути порушення в порядку та умовах фінансування шкіл - голова комітету Ради

Протягом місяця Міносвіти має усунути порушення в порядку та умовах фінансування шкіл - голова комітету Ради

20:34 20.08.2025
Уряд схвалив проєкт закону про Нацбюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Уряд схвалив проєкт закону про Нацбюро розслідувань аварійних подій на транспорті

17:02 19.08.2025
Проєкт Програми дій уряду: 100% договорів користування Києво-Печерською лаврою буде відповідати вимогам держбезпеки до кінця 2026р

Проєкт Програми дій уряду: 100% договорів користування Києво-Печерською лаврою буде відповідати вимогам держбезпеки до кінця 2026р

15:11 19.08.2025
Рада підтримає Програму дій уряду - нардеп

Рада підтримає Програму дій уряду - нардеп

12:23 18.08.2025
Мінцифри планує впровадити "Дія.Офіс", "ЦНАП 2.0" та електронний суд – проєкт програми дій уряду

Мінцифри планує впровадити "Дія.Офіс", "ЦНАП 2.0" та електронний суд – проєкт програми дій уряду

11:55 18.08.2025
Проєкт Плану дій уряду передбачає 12 стратегічних пріоритетів, перший - оборона і безпека

Проєкт Плану дій уряду передбачає 12 стратегічних пріоритетів, перший - оборона і безпека

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергопроєктів

Підготовка України до ОЗП 2025/2026 йде за планом і вже становить понад 70% – Кулеба

Хлібобулочні вироби торік подорожчали на 20%, у 2025 р. додадуть ще 15-20% - директор "Київ Хлібу"

В Нацбанку очікують місію МВФ найближчими тижнями для дискусій про можливу нову програму

Рада перерозподілила біля 40 млрд грн видатків і позбавила Київ 8 млрд грн доходів на користь "Укрзалізниці"

ОСТАННЄ

Кабмін схвалив включення до реєстру ще шість індустріальних парків

Державний пакет акцій ОПЗ буде виставлений на торги із початковою ціною 4,5 млрд грн

Кабмін запустив спецумови за програмою "Власна Справа" для креативних підприємців - Свириденко

Врожай зернових культур у 2025р. буде на рівні 56 млн тонн, олійних – 21 млн тонн, ціни на овочі та фрукти стабілізуються восени - замміністра

НБУ оштрафував СК "ББС Іншуранс" на 892,5 тис. грн та СК "ІнтерЄкспрес" на 1,6 млн грн

Обсяг виданих кредитів за програмою портфельних держгарантій у липні скоротився майже на 40%, кількість - на 22%

"ОТП Капітал" запускає новий пайовий фонд "ОТП Максимум" з публічною пропозицією

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня скоротилися ще на 9,3% на тлі стабільної гривні

ВАР закликала терміново розв'язати проблему імпорту азотних добрив

Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергопроєктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА