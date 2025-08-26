Кабмін схвалив використання ще 4,8 млрд грн на програму "єВідновлення" - Свириденко

Кабінет міністрів схвалив використання ще 4,8 млрд грн на програму "єВідновлення", повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Кошти підуть на фінансування житлових сертифікатів за проєктом "HOME: компенсація за знищене житло". Відтак ще майже 3 700 родин, чиї домівки були знищені внаслідок збройної агресії рф, зможуть придбати нове житло", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у вівторок.

За її словами, фінансування здійснюється в рамках угоди, підписаної Міністерством розвитку громад та територій та Банком розвитку Ради Європи (БРРЄ) під час Конференції з відновлення України (URC) у Римі в липні 2025 року.

"Програма "єВідновлення" — це найдієвіший механізм допомоги українцям, житло яких було пошкоджене чи знищене внаслідок війни. В рамках програми "єВідновлення" вже понад 120 тисяч родин отримали компенсації", - розповіла прем'єр.