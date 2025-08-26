Інтерфакс-Україна
Економіка
16:18 26.08.2025

НБУ оштрафував СК "ББС Іншуранс" на 892,5 тис. грн та СК "ІнтерЄкспрес" на 1,6 млн грн

НБУ оштрафував СК "ББС Іншуранс" на 892,5 тис. грн та СК "ІнтерЄкспрес" на 1,6 млн грн
Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України оштрафував СК "ББС Іншуранс" (Київ) на 892,5 тис. грн за порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

Як повідомляється на сайті НБУ, порушення вимог, визначених Цивільним кодексом України та законами "Про електронну комерцію", "Про страхування", "Про фінансові послуги та фінансові компанії", було виявлено під час інспекційної перевірки.

Компанія также отримала письмове застереження за порушення вимог щодо врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, які вона зобов’язана усунути до 30 січня 2026 року.

Крім того, за виявлені під час інспекційної перевірки порушення щодо подання регулятору звітного файлу з недостовірними показниками за перший квартал 2025 року до ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (Київ) застосовано захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 1,6 млн грн.

Обидві страхові компанії зобов’язані сплатити штраф упродовж місяця від дня набрання чинності цих рішень.

Як зазначає НБУ, такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 25 серпня 2025 року за результатами планової інспекційної перевірки СК "ББС Іншуранс" та позапланової інспекційної перевірки СК "ІнтерЕкспрес", яку провів департамент інспектування центробанку.

СК "ББС Іншуранс" (раніше - СК "Брокбізнес") працює на українському ринку страхування понад 25 років, представлена у всіх регіонах країни.

СК "ІнтерЕкспрес" зареєстровано 2004 року, спеціалізується на ризикових видах страхування.

