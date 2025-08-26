Обсяг виданих кредитів за програмою портфельних держгарантій у липні скоротився майже на 40%, кількість - на 22%

Підприємці у липні 2025 року отримали 567 кредитів загальним обсягом близько 2,2 млрд грн за програмою державних гарантій на портфельній основі, що на 157 позик (21,7%) та на 1,4 млрд грн (38,9%) менше, ніж у червні, повідомило Міністерство фінансів.

Згідно з даними на його сайті, частка зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, минулого місяця становила 1,2 млрд грн.

"Станом на 1 серпня 2025 року 28 банків-кредиторів обслуговують 23 318 кредитів на 80,5 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 36,6 млрд грн. Це 71% від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд грн)", - наголошується у публікації.

Як повідомив Мінфін, найбільше кредитів під держгарантії на портфельній основі, як і раніше, обслуговує ПриватБанк майже 15,48 тис. кредитів загальним обсягом 23,6 млрд грн, що становить 65% від ліміту таких гарантій, наданих банку.

На другому місці - Ощадбанк (3,38 тис. кредитів на 12,1 млрд грн або 59% від ліміту банку), на третьому - Укргазбанк (1014 кредитів на 10,5 млрд грн чи 71% ліміту), на четвертому - ПУМБ (722 кредити на 8,4 млрд грн або 85% ліміту), на п’ятому - Укрексімбанк (529 кредитів на 8,3 млрд грн або 85% ліміту).

У другу п’ятірку за обсягом кредитів, що обслуговуються банком, ввійшли ПроКредит Банк (599 кредитів на 3,87 млрд грн), Райффайзен (375 позик на 2,5 млрд грн), ОТП Банк (295 кредитів на 1,54 млрд грн), банк "Кредит Дніпро" (159 кредитів на 1,24 млрд грн), а також Таскомбанк (69 позик на 1 млрд грн).

Найменше свого ліміту використали Комінбанк (5 позик загальним обсягом 119 млн грн або 39% ліміту), банк "Український Капітал" (два кредити на 9 млн грн або 40% ліміту), банк "Інвестицій та заощаджень" (20 позик на 94 млн грн або 44% ліміту).

Весь свій ліміт використали А-Банк (17 позик на 64 млн грн) та Правекс Банк (один кредит на 2 млн грн).

У Мінфіні підкреслили, що найбільше таких кредитів обслуговується у Києві – майже 2,79 тис., а їх загальний обсяг сягає 10,8 млрд грн. У регіональному розрізі серед лідерів за обсягом також Дніпропетровська область - 1974 кредити на 6,3 млрд грн, Львівська - 1849 кредитів на 6,1 млрд грн, Харківська – 904 кредити на 5,5 млрд грн, Київська - 1 563 кредити на 5,1 млрд грн, а також Одеська - 1 491 кредит на 4,5 млрд грн.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів за програмою портфельних держгарантій обслуговуються у сільському господарстві (4,8 тис. на 29 млрд грн), переробній промисловості (майже 4,7 тис. кредитів на 22,7 млрд грн), оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті транспортних засобів (9,9 тис. кредитів на 20,7 млрд грн), транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (1,2 тис. на 2,6 млрд грн), а також будівництві (747 кредитів на майже 1,9 млрд грн).