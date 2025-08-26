Інтерфакс-Україна
Економіка
15:52 26.08.2025

Обсяг виданих кредитів за програмою портфельних держгарантій у липні скоротився майже на 40%, кількість - на 22%

3 хв читати
Обсяг виданих кредитів за програмою портфельних держгарантій у липні скоротився майже на 40%, кількість - на 22%

Підприємці у липні 2025 року отримали 567 кредитів загальним обсягом близько 2,2 млрд грн за програмою державних гарантій на портфельній основі, що на 157 позик (21,7%) та на 1,4 млрд грн (38,9%) менше, ніж у червні, повідомило Міністерство фінансів.

Згідно з даними на його сайті, частка зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, минулого місяця становила 1,2 млрд грн.

"Станом на 1 серпня 2025 року 28 банків-кредиторів обслуговують 23 318 кредитів на 80,5 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 36,6 млрд грн. Це 71% від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд грн)", - наголошується у публікації.

Як повідомив Мінфін, найбільше кредитів під держгарантії на портфельній основі, як і раніше, обслуговує ПриватБанк майже 15,48 тис. кредитів загальним обсягом 23,6 млрд грн, що становить 65% від ліміту таких гарантій, наданих банку.

На другому місці - Ощадбанк (3,38 тис. кредитів на 12,1 млрд грн або 59% від ліміту банку), на третьому - Укргазбанк (1014 кредитів на 10,5 млрд грн чи 71% ліміту), на четвертому - ПУМБ (722 кредити на 8,4 млрд грн або 85% ліміту), на п’ятому - Укрексімбанк (529 кредитів на 8,3 млрд грн або 85% ліміту).

У другу п’ятірку за обсягом кредитів, що обслуговуються банком, ввійшли ПроКредит Банк (599 кредитів на 3,87 млрд грн), Райффайзен (375 позик на 2,5 млрд грн), ОТП Банк (295 кредитів на 1,54 млрд грн), банк "Кредит Дніпро" (159 кредитів на 1,24 млрд грн), а також Таскомбанк (69 позик на 1 млрд грн).

Найменше свого ліміту використали Комінбанк (5 позик загальним обсягом 119 млн грн або 39% ліміту), банк "Український Капітал" (два кредити на 9 млн грн або 40% ліміту), банк "Інвестицій та заощаджень" (20 позик на 94 млн грн або 44% ліміту).

Весь свій ліміт використали А-Банк (17 позик на 64 млн грн) та Правекс Банк (один кредит на 2 млн грн).

У Мінфіні підкреслили, що найбільше таких кредитів обслуговується у Києві – майже 2,79 тис., а їх загальний обсяг сягає 10,8 млрд грн. У регіональному розрізі серед лідерів за обсягом також Дніпропетровська область - 1974 кредити на 6,3 млрд грн, Львівська - 1849 кредитів на 6,1 млрд грн, Харківська – 904 кредити на 5,5 млрд грн, Київська - 1 563 кредити на 5,1 млрд грн, а також Одеська - 1 491 кредит на 4,5 млрд грн.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів за програмою портфельних держгарантій обслуговуються у сільському господарстві (4,8 тис. на 29 млрд грн), переробній промисловості (майже 4,7 тис. кредитів на 22,7 млрд грн), оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті транспортних засобів (9,9 тис. кредитів на 20,7 млрд грн), транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (1,2 тис. на 2,6 млрд грн), а також будівництві (747 кредитів на майже 1,9 млрд грн).

Теги: #кредити #мінфінансів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:58 19.08.2025
Обсяг кредитів у липні зріс на 2,0%, а депозитів зменшився на 0,1% - Нацбанк

Обсяг кредитів у липні зріс на 2,0%, а депозитів зменшився на 0,1% - Нацбанк

13:15 19.08.2025
ЕКА за липень підтримало майже 1,5 млрд грн експорту українських компаній

ЕКА за липень підтримало майже 1,5 млрд грн експорту українських компаній

08:46 19.08.2025
Обсяг кредитів у липні зріс на 2,0%, а депозитів зменшився на 0,1%

Обсяг кредитів у липні зріс на 2,0%, а депозитів зменшився на 0,1%

16:48 18.08.2025
Міністр фінансів Марченко вважає, що Україна може продовжити роботу за чинною програмою МВФ, але не виключає нової

Міністр фінансів Марченко вважає, що Україна може продовжити роботу за чинною програмою МВФ, але не виключає нової

09:34 05.08.2025
Виробники Української ради зброярів готуються до участі у Security Action for Europe

Виробники Української ради зброярів готуються до участі у Security Action for Europe

15:14 28.07.2025
Державні Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк надали містам України 3,0 млрд грн кредитів у ІІ кв. 2025р

Державні Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк надали містам України 3,0 млрд грн кредитів у ІІ кв. 2025р

11:27 23.07.2025
Банки вперше з 2024 р. прогнозують покращення якості кредитів

Банки вперше з 2024 р. прогнозують покращення якості кредитів

16:39 16.07.2025
Рада підтримала проєкт закону про збільшення видатків для сектору оборони в держбюджеті-2025 - Мінфін

Рада підтримала проєкт закону про збільшення видатків для сектору оборони в держбюджеті-2025 - Мінфін

18:33 14.07.2025
За програмою "єОселя" видано пільгових кредитів більш ніж на 30 млрд грн

За програмою "єОселя" видано пільгових кредитів більш ніж на 30 млрд грн

16:24 11.07.2025
ЄБРР надав ПриватБанку та Укргазбанку гарантії для залучення EUR900 млн кредитів

ЄБРР надав ПриватБанку та Укргазбанку гарантії для залучення EUR900 млн кредитів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергопроєктів

Підготовка України до ОЗП 2025/2026 йде за планом і вже становить понад 70% – Кулеба

Хлібобулочні вироби торік подорожчали на 20%, у 2025 р. додадуть ще 15-20% - директор "Київ Хлібу"

В Нацбанку очікують місію МВФ найближчими тижнями для дискусій про можливу нову програму

Рада перерозподілила біля 40 млрд грн видатків і позбавила Київ 8 млрд грн доходів на користь "Укрзалізниці"

ОСТАННЄ

НБУ оштрафував СК "ББС Іншуранс" на 892,5 тис. грн та СК "ІнтерЄкспрес" на 1,6 млн грн

"ОТП Капітал" запускає новий пайовий фонд "ОТП Максимум" з публічною пропозицією

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня скоротилися ще на 9,3% на тлі стабільної гривні

Держава профінансувала 397 кінопроектів на 3,5 млрд грн в 2014-2025рр - Держкіно

ВАР закликала терміново розв'язати проблему імпорту азотних добрив

Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергопроєктів

Чистий прибуток банків України за 7 міс.-2025 скоротився на 1,2%

Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за 20 днів серпня збільшився на 8,1%, продовживши 2-місячне зростання

В Україні накопичено 10,8 млрд куб. м газу при урядовому плані на 1 листопада 13,2 млрд куб. м і щодобовій закачці 50 млн куб. м

Канада скасовує частину митних зборів на американську продукцію - прем'єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА