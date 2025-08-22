Інтерфакс-Україна
Економіка
13:36 22.08.2025

Підготовка України до ОЗП 2025/2026 йде за планом і вже становить понад 70% – Кулеба

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/5904

Україна у підготовці до осіннє-зимового періоду 2025/2026 років, йде за планом і досягла передбаченої ним готовності у понад 70%, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"70% готовність до ОЗП це середній показник по країні і є плановим. Ми не відстаємо від графіку, ще є час, це 2,5 місяці, які ми можемо використати для підготовки до ОЗП", – сказав Кулеба під час "Години запитань до уряду" у парламенті у п’ятницю, трансляцію якого вів народний депутат Олексій Гончаренко.

Що стосується м.Кривий Ріг, про яке запитали народні обранці, то за словами Кулеби, його готовність до ОЗП складає приблизно 50%, але уряд та НАК "Нафтогаз України, якому належить Криворізька ТЕЦ, роблять все необхідне для того, щоб місто нормально пройшло опалювальний сезон

"У Кривому Розі була досить складна ситуація минулого року. Зараз ми працюємо на випередження. На цей час у місті 50% готовності до ОЗП. Це пов’язано з тим, що треба зробити великий обсяг робіт з заміни тепломереж, які на балансі Криворізької ТЕЦ. Ми тримаємо ситуацію на контролі, у нас є штаб, який опікується саме питаннями Кривого Рогу", – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України.

За словами Кулеби, до зими вже готові 103 тис. зі 145 тис. житлових будинків (71%), 19,5 тис. з майже 25 тис. об’єктів соціальної сфери (80%), 13 тис. з 17,5 тис. котелень (76%).

"Загалом на підготовку опалювального сезону вже витрачено 11,6 млрд грн, це фінансування комунальних підприємств, теплокомуненерго, і це все за рахунок органів місцевого самоврядування", – зазначив віцепрем’єр.

Як повідомлялося, 22 листопада 2024 року в Міністерстві розвитку громад і територій повідомили, що у Кривому Розі склалася критична ситуація з опаленням. Без тепла в місті були 934 житлові будинки, в яких проживають 110 тис. жителів, 11 закладів охорони здоров'я, 43 навчальні заклади, а також територіальний центр соціального захисту.

Теги: #енергореформа #кулеба

