16:16 20.08.2025

"Нафтогаз" почав використовувати кошти кредиту ЄБРР в EUR0,5 млрд на закупівлю газу – Корецький

Група "Нафтогаз" уже почала використовувати кошти виданого в серпні найбільшого в історії України кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в EUR0,5 млрд для закупівлі газу, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Остання угода з ЄБРР на 0,5 млрд уже укладена, гроші вже доступні, і перші обсяги газу за ці кошти ми вже імпортували", – сказав Корецький в ефірі Єдиного телемарафону в середу.

Він акцентував, що останній кредит ЄБРР в EUR0,5 млрд став не лише найбільшим в історії України, а й одним з найбільших в історії ЄБРР, виданих тій чи іншій країні.

Корецький також звернув увагу, що кредит вперше видано під гарантій Європейської комісії в рамках Ukraine Facility, що не потребує держгарантій і послаблює тиск на держбюджет.

За його словами, триває робота над залученням нових кредитних ресурсів у держбанків, і він сподівається, що найближчим часом зможе повідомити про позитивні результати.

"Значну частину коштів для закупівлі газу "Нафтогаз" виділив власних", – наголосив СЕО.

Він підкреслив, що в рамках підготовки до опалювального сезону однією з найголовніших цілей "Нафтогазу" є відновлення зруйнованих потужностей, оскільки, за його словами, "одночасні втрати видобутку складали приблизно 40%, через що ми змушені імпортувати газ у великих обсягах".

"Підготовка до ОЗП йде повним ходом. Очевидно, що вона ускладнена постійними атаками російських ракет та дронів по газовій видобувній та підготовчій інфраструктурі. Але ми працюємо 24/7. Зробимо все можливе, щоб українці були з теплом і газом. Ситуація складна, але для того і є "Нафтогаз", і уряд, щоб ми вчиняли всіх необхідних заходів для сталого проходження ОЗП", – наголосив Корецький

Як повідомлялося, загальна сума фінансування ЄБРР для НАК "Нафтогаз України" з початку повномасштабної війни у 2022 році досягла EUR1,6 млрд.

Останню угоду підписали в середині серпня – на відновлюваний кредит у розмірі EUR500 млн. Вперше кредит надається під гарантію Європейського Союзу за програмою UIF Hi-Bar.

У березні 2025 року ЄБРР затвердив позику для НАК "Нафтогаз" на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до EUR270 млн. Норвегія зі свого боку надала додаткові NOK1 млрд ($95 млн) для фінансування імпорту газу в Україну, що збільшило її загальний внесок у закупівлю з 2022 року до NOK3,6 млрд ($342 млн). У серпні уряд Норвегії виділив Україні ще 1 млрд норвезьких крон ($98,3 млн) на газ. 

Наприкінці липня Укргазбанк та Приватбанк надали НАК "Нафтогаз України" кредити по 4,7 млрд грн для закупівлі газу.

За інформацією міністерки енергетики Світлани Гринчук, до початку опалювального сезону (1 листопада 2025 року) Україна має закачати в сховища щонайменше 13,2 млрд куб м. газу, 4,6 млрд куб м якого – імпортний ресурс.

