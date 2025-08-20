Інтерфакс-Україна
Економіка
12:27 20.08.2025

Дефіциту пального чи підвищення цін на нього через удари РФ по паливних об’єктах не буде – директор А-95

Удари РФ по нафтобазах в Одеській області та Кременчуцькому НПЗ, які відбулися останніми днями, не призведуть до дефіциту пального та не стануть причиною підвищення ціни на нього, вважає директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

"Позавчора – Socar в Одесі, вчора – Кременчук, сьогодні горить Ізмаїл. Все частіше чую запитання: що буде з пальним та цінами на нього? Відповідь – нічого не буде (…). Завдяки ринковому ціноутворенню, високій конкуренції та розгалуженій системі імпортних постачань пальне є і буде по ринковим цінам", – написав Куюн у Facebook у середу.

Він наголосив, що російські агресори вже розбили понад 70 нафтобаз та всі нафтопереробні заводи, але споживачі не відчули нестачі пального.

"І тому поточний період дуже показовий. Україна, яка не має своєї нафти і переробки, залита пальним, а раша, де є все і багато, наразі відчуває дефіцит нафтопродуктів і обмеження продажу на колонках", – зауважив директор А-95.

У своїй колонці на "Економічній правді" Куюн пояснив дефіцит нафтопродуктів у Росії державним регулюванням цін та відсутністю імпортних постачань через зависокі внутрішні ціни. При цьому він вказав, що російські ЗМІ дефіцит пального та зростання його вартості пов’язують з українськими ударами по нафтопереробці РФ.

Як повідомлялося з посиланням на директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна, 18 серпня РФ остаточно зруйнувала нафтобазу азербайджанської компанії Socar, запустивши по ній 15 безпілотників. 19 серпня було завдано чергового масованого удару по Кременчуцькому НПЗ. Уночі 20 серпня в Ізмаїлі Одеської області пошкоджено об’єкти інфраструктури та виробничі приміщення.

Теги: #пальне #прогноз

