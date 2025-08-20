Інтерфакс-Україна
Економіка
09:09 20.08.2025

Банки у II кв. відкрили 14 та закрили 46 відділень: лідером з відкриття є Акордбанк, із закриття – "Південний"

Фото: НБУ

Мережа банківських відділень в Україні у другому кварталі цього року стала меншою на 32 точки та на початок липня налічувала 4934 підрозділи, повідомив Національний банк України на сайті.

Згідно з його статистикою, з початку року скорочення склало 48 відділень, за рік – 113.

Більше всього відділень у другому кварталі скоротив Кристалбанк – шість, що зменшило його мережу до 40.

На п'ять відділень стало менше у Кристалбанку та Ощадбанку, але якщо в результаті мережа першого тепер налічує всього 35 точок, то Ощадбанк з 1147 відділеннями залишається лідером в Україні.

По чотири відділення закрили Укрексімбанк, Райффайзен Банк та ПУМБ, у мережах яких тепер відповідно 39, 321 та 219 відділень.

ПриватБанк та ТАСкомбанк за квітень-червень втратили по три відділення, що зменшило їх мережі відповідно до 1102 та 91 точки.

Щодо банків, які розширювали свою територіальну присутність, то тут лідером знову став Акордбанк: він з дев’ятьма новими відділеннями збільшив їх мережу до 162 точок.

Асвіо Банк відкрив два відділення та тепер має 51 точку, тоді як банк "Грант", БІЗбанк та РВС Банк додали по одному відділенню.

Згідно з даними Нацбанку, на початку липня цього року лідерами за кількістю відділень на українському ринку з великим відривом були державні Ощадбанк (1147 відділень) та ПриватБанк (1102), за якими йшли Райффайзен Банк (321), ПУМБ (219) та Укрсиббанк (218 відділень).

Другу п’ятірку сформували державний Укргазбанк (211), А-Банк (198), Акордбанк (162), державний Сенс Банк (137) та Креді Агріколь Банк (125), тоді як ТАСкомбанк (91) відкривав другу десятку.

Контрольовані державою вісім банків мали мережу з 2655 відділень, що складає 53,8% від загальної їх вартості на середину цього року.

