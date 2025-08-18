Вчительська доплата в 2 тис. грн буде збережена в 2026р - Лісовий

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що в 2026 році вчительська доплата в розмірі 2 тис. грн буде збережена.

"У проекті бюджету на 2026 рік передбачені кошти для збереження надбавки за роботу в складних умовах для педагогічних працівників. Вона буде виплачуватися в обсязі 2 тис. грн", - сказав Лісовий під час презентації Програми дій уряду в понеділок.

Також він зазначив, що спільно з Міністерством фінансів йде робота над тим, щоб передбачити можливість збільшення доходів педагогів на більшу суму, ніж передбачає існуюча надбавка.

Як повідомлялося, 28 липня перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що без вирішення питання з заробітними платами для освітян неможливо буде побудувати бажану систему освіти.

27 травня міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що якщо буде знайдено додаткове фінансування, то сума "вчительської доплати" може бути збільшена в 2026 році.

Згідно з ухваленим у листопаді 2024 року рішенням уряду встановлено, що педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісяця здійснюватиметься доплата за особливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн (1 тис. грн "на руки") з 1 січня 2025 року. З 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, ця виплата становитиме 2,6 тис. грн (2 тис. грн "на руки").