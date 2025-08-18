Інтерфакс-Україна
Економіка
13:51 18.08.2025

Україна до кінця року має відновити 3,2 ГВт пошкоджених об’єктів енергетики – Гринчук

1 хв читати
Україна до кінця року має відновити 3,2 ГВт пошкоджених об’єктів енергетики – Гринчук
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Україна до кінця 2025 року має відремонтувати 3,2 ГВт зруйнованих та пошкоджених енергооб’єктів та інфраструктури, більшість з них уже відновлено, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"До кінця 2025 року маємо 3,2 ГВт потужності відремонтувати. Більшість вже відремонтовано, і до кінця року маємо все завершити", – сказала вона під час презентації проєкту Програми дій уряду в Києві у понеділок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

Гринчук також наголосила, що величезна увага приділяється захисту енергооб’єктів, в тому числі посиленню ППО, і до цієї роботи залучено низку стейкхолдерів.

За її словами, максимальний ремонт та відновлення енергооб’єктів, як і накопичення природного газу та вугілля, розвиток розподіленої генерації, а також захист енергетики, є серед основних напрямів підготовки до опалювального сезону 2025/2026 рр.

Як повідомлялося, під час презентації проєкту Програми дій уряду в Києві у понеділок глава Міненерго повідомила, що Україна на початок ОЗП має накопити щонайменше 13,2 млрд куб. м природного газу. Вона також зазначила, що протягом 2025 року вже введено 600 МВт розподіленої генерації – газової та на ВДЕ, і до кінця року очікується ще приблизно 800 МВт: 350 МВт в держсекторі та орієнтовно 500 МВт – в приватному.

Теги: #відновлення #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:32 16.08.2025
Поїзд Солотвино–Київ курсує резервними вагонами через ремонт на Закарпатті – "Укрзалізниця"

Поїзд Солотвино–Київ курсує резервними вагонами через ремонт на Закарпатті – "Укрзалізниця"

20:14 15.08.2025
IFC та "ОТП Лізинг" оголосили нову програму розвитку МСП та підтримки сталої енергетики в Україні на EUR50 млн

IFC та "ОТП Лізинг" оголосили нову програму розвитку МСП та підтримки сталої енергетики в Україні на EUR50 млн

18:53 13.08.2025
Українські енергокомпанії оперативно відновлюють пошкоджені об'єкти з видобутку і транспортування газу – Міненерго

Українські енергокомпанії оперативно відновлюють пошкоджені об'єкти з видобутку і транспортування газу – Міненерго

10:16 12.08.2025
"Енергоатом" з початку року сплатив 94,3 млрд грн за послугу ПСО й покрив 100% її вартості за січень-липень

"Енергоатом" з початку року сплатив 94,3 млрд грн за послугу ПСО й покрив 100% її вартості за січень-липень

12:11 08.08.2025
"ДТЕК" за дві доби відновив електропостачання для 170 тис. абонентів на Київщині після негоди

"ДТЕК" за дві доби відновив електропостачання для 170 тис. абонентів на Київщині після негоди

20:51 05.08.2025
Ефективне корпуправління та сприятливий бізнес-клімат в Україні визначальні для залучення іноземних інвестицій – Девіс

Ефективне корпуправління та сприятливий бізнес-клімат в Україні визначальні для залучення іноземних інвестицій – Девіс

15:21 05.08.2025
IFC з EUR40 млн планує приєднатися до ЄБРР та ЄІБ у формуванні Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund

IFC з EUR40 млн планує приєднатися до ЄБРР та ЄІБ у формуванні Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund

15:05 05.08.2025
ЄІБ розглядає проєкт надання Україні EUR200 млн для будівництва соціального орендного житла

ЄІБ розглядає проєкт надання Україні EUR200 млн для будівництва соціального орендного житла

14:29 05.08.2025
Україна має ухвалити законодавство щодо транспозиції Інтеграційного пакета електроенергії у III кв. 2025р

Україна має ухвалити законодавство щодо транспозиції Інтеграційного пакета електроенергії у III кв. 2025р

11:45 05.08.2025
Через масовану нічну атаку ворожих БпЛА у Лозовій на Харківщині знеструмлено майже 80% споживачів

Через масовану нічну атаку ворожих БпЛА у Лозовій на Харківщині знеструмлено майже 80% споживачів

ВАЖЛИВЕ

Проєкт Плану дій уряду передбачає 12 стратегічних пріоритетів, перший - оборона і безпека

Заступник голови НБУ Ніколайчук став першим заступником замість Рожкової

Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем’єрка

Прем’єрка України доручила провести аудит всіх надрокористувачів стратегічно важливих родовищ

Уряд ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів – Свириденко

ОСТАННЄ

Мінфін планує пройти 2026р без підвищення податків з розрахунком на детінізацію та перезавантаження фіскальних органів

Україна в 2025р ввела 600 МВт розподіленої генерації, до кінця року очікується ще приблизно 800 МВт – Гринчук

Україна на початок ОЗП має накопичити щонайменше 13,2 млрд куб. м газу – Гринчук

Проєкт Програми дій уряду включає плани для Мінекономіки щодо “промислового безвізу” та експортної стратегії до 2030р.

Мінфін України будуватиме проєкт держбюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік

Ощад на початок серпня видав енергокредитів фізособам на понад 1 млрд грн – спецпроєкт

Проєкт Плану дій уряду передбачає 12 стратегічних пріоритетів, перший - оборона і безпека

Мінфін планує цифровізацію управління фінансами з переведенням даних у хмару та приватизацію банків

МХП виокремив новий структурний підрозділ "Кулінарний центр"

Свириденко анонсувала презентацію плану дій уряду у понеділок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА