Україна до кінця року має відновити 3,2 ГВт пошкоджених об’єктів енергетики – Гринчук

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Україна до кінця 2025 року має відремонтувати 3,2 ГВт зруйнованих та пошкоджених енергооб’єктів та інфраструктури, більшість з них уже відновлено, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"До кінця 2025 року маємо 3,2 ГВт потужності відремонтувати. Більшість вже відремонтовано, і до кінця року маємо все завершити", – сказала вона під час презентації проєкту Програми дій уряду в Києві у понеділок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

Гринчук також наголосила, що величезна увага приділяється захисту енергооб’єктів, в тому числі посиленню ППО, і до цієї роботи залучено низку стейкхолдерів.

За її словами, максимальний ремонт та відновлення енергооб’єктів, як і накопичення природного газу та вугілля, розвиток розподіленої генерації, а також захист енергетики, є серед основних напрямів підготовки до опалювального сезону 2025/2026 рр.

Як повідомлялося, під час презентації проєкту Програми дій уряду в Києві у понеділок глава Міненерго повідомила, що Україна на початок ОЗП має накопити щонайменше 13,2 млрд куб. м природного газу. Вона також зазначила, що протягом 2025 року вже введено 600 МВт розподіленої генерації – газової та на ВДЕ, і до кінця року очікується ще приблизно 800 МВт: 350 МВт в держсекторі та орієнтовно 500 МВт – в приватному.