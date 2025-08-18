Інтерфакс-Україна
Економіка
13:08 18.08.2025

Мінфін України будуватиме проєкт держбюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік

1 хв читати
Мінфін України будуватиме проєкт держбюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік
Фото: НБУ

Проєкт державного бюджету України на 2026 рік будуватиметься із розрахунку продовження війни весь рік, планується залучити $45 млрд зовнішнього фінансування, й це завдання виглядає реалістичним, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми зараз не маємо інших варіантів, ніж йти по альтернативному сценарію, який передбачає продовження війни на весь 2026 рік", – сказав він на презентації проєкту Програми дій уряду у Києві у понеділок.

За його словами, при позитивних наслідках перемовин і розумінні, що до кінця року війна завершується, будуть внесені зміни.

"Але на сьогоднішній момент ми маємо бути прагматичними, і тому на весь 2026 рік ми плануємо продовження бойових дій", – наголосив Марченко.

Щодо $45 млрд, то, за його словами, це дефіцит плюс погашення боргів.

"На сьогоднішній момент ця потреба повністю не покрита. Ми ведемо перемовини з нашими ключовими партнерами. Це країни G7, це Європейський Союз і, я думаю, що разом з ... нашими ключовими стейкхолдерами ми вийдемо на прийнятний варіант, яким чином ці потреби закривати", – заявив міністр.

Теги: #держбюджет #проєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:23 18.08.2025
Мінцифри планує впровадити "Дія.Офіс", "ЦНАП 2.0" та електронний суд – проєкт програми дій уряду

Мінцифри планує впровадити "Дія.Офіс", "ЦНАП 2.0" та електронний суд – проєкт програми дій уряду

11:55 18.08.2025
Проєкт Плану дій уряду передбачає 12 стратегічних пріоритетів, перший - оборона і безпека

Проєкт Плану дій уряду передбачає 12 стратегічних пріоритетів, перший - оборона і безпека

15:43 11.08.2025
Україна та Чехія розпочнуть реалізацію спільного проєкту в Дніпрі, повідомив голова МЗС Чехії

Україна та Чехія розпочнуть реалізацію спільного проєкту в Дніпрі, повідомив голова МЗС Чехії

08:41 06.08.2025
Доходи держбюджету за 7 міс.-2025 зросли на 41%, видатки – на 24% – Мінфін

Доходи держбюджету за 7 міс.-2025 зросли на 41%, видатки – на 24% – Мінфін

14:34 31.07.2025
Свириденко і Шмигаль вітають ухвалені Радою зміни до держбюджету

Свириденко і Шмигаль вітають ухвалені Радою зміни до держбюджету

14:29 31.07.2025
Рада для потреб оборони збільшила видатки держбюджету-2025 на 400 млрд грн та його дефіцит на 185 млрд грн

Рада для потреб оборони збільшила видатки держбюджету-2025 на 400 млрд грн та його дефіцит на 185 млрд грн

09:53 31.07.2025
Рада розгляне проєкт збільшення видатків держбюджету-2025 на оборону на 412,3 млрд грн без спірних 8 млрд грн Києва

Рада розгляне проєкт збільшення видатків держбюджету-2025 на оборону на 412,3 млрд грн без спірних 8 млрд грн Києва

19:58 30.07.2025
"Укрнафта" сплатила до держбюджету 5 млрд грн дивідендів за 2024р

"Укрнафта" сплатила до держбюджету 5 млрд грн дивідендів за 2024р

18:37 30.07.2025
Держбюджет у 2024р втратив 5 млрд грн через нелегальний продаж рідин до електронних цигарок - дослідження

Держбюджет у 2024р втратив 5 млрд грн через нелегальний продаж рідин до електронних цигарок - дослідження

18:16 30.07.2025
Уряд схвалив законопроєкт щодо звітування деякими підприємствами про сталий розвиток

Уряд схвалив законопроєкт щодо звітування деякими підприємствами про сталий розвиток

ВАЖЛИВЕ

Проєкт Плану дій уряду передбачає 12 стратегічних пріоритетів, перший - оборона і безпека

Заступник голови НБУ Ніколайчук став першим заступником замість Рожкової

Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем’єрка

Прем’єрка України доручила провести аудит всіх надрокористувачів стратегічно важливих родовищ

Уряд ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів – Свириденко

ОСТАННЄ

Ощад на початок серпня видав енергокредитів фізособам на понад 1 млрд грн – спецпроєкт

Мінфін планує цифровізацію управління фінансами з переведенням даних у хмару та приватизацію банків

МХП виокремив новий структурний підрозділ "Кулінарний центр"

Свириденко анонсувала презентацію плану дій уряду у понеділок

IFC та "ОТП Лізинг" оголосили нову програму розвитку МСП та підтримки сталої енергетики в Україні на EUR50 млн

Уряд перерозподілив ще 30,6 млн грн на підтримку діяльності університетів Миколаївщини - Свириденко

Аграрії намолотили 24,8 млн тонн зернових з 55% площ, поки врожай на 12,8% менше аніж на цю дату торік

Товарообіг Varus.ua через "Нову пошту" у I пів.-2025 виріс в 1,61 раза

Норвегія виділила "Нафтогазу" майже $100 млн на закупівлю природного газу

АМКУ розгляне справу про набуття "Київстаром" контролю над власником сервісу Tabletki.ua "МТПК"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА