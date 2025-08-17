Свириденко анонсувала презентацію плану дій уряду у понеділок

План дій Кабінету міністрів України, який передбачає розвиток виробництва зброї, соціальну підтримку ветеранів та стабільну економічну політику, буде представлений в понеділок, анонсувала премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

"Завтра презентуємо план дій Уряду — комплексну програму з конкретними заходами та цілями. Наші пріоритети незмінні: зміцнення сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів, допомога прифронтовим регіонам і ВПО, стабільна економічна політика, відновлення та енергетична безпека. Усе, що робимо, спрямоване на підтримку українців", - написала Свириденко в Телеграм у неділю.