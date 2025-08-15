Інтерфакс-Україна
Економіка
18:19 15.08.2025

Норвегія виділила "Нафтогазу" майже $100 млн на закупівлю природного газу

1 хв читати
Норвегія виділила "Нафтогазу" майже $100 млн на закупівлю природного газу

Уряд Норвегії виділив Україні 1 млрд норвезьких крон ($98,3 млн) для закупівлі природного газу, повідомив СЕО НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Це чітка відповідь наших партнерів на російський терор, спрямований на те, щоб позбавити українців тепла взимку", – написав він у Facebook у п’ятницю.

За словами Корецького, Група "Нафтогаз" використає ці кошти на закупівлю газу задля забезпечення потреб опалювального сезону.

"Отримана допомога стане важливим внеском у стабільне проходження зими 2025–2026 рр. та зміцнення енергетичної безпеки країни", – підкреслив він.

Як повідомлялося з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко, 13 серпня НАК "Нафтогаз України" і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду на відновлюваний кредит у розмірі EUR500 млн.

"Це найбільший проєкт банку в нашій країні. Але найважливіше – вперше такий кредит надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України", – прокоментувала вона.

Крім того, у квітні повідомлялося про надання "Нафтогазу України" кредиту на EUR270 млн від ЄБРР під державну гарантію на створення стратегічних резервів газу, який Норвегія доповнила грантом EUR139 млн.

За даними ЄБРР, загальна сума фінансування ним НАК "Нафтогаз України" від початку повномасштабної війни у 2022 році досягла EUR1,6 млрд.

Теги: #природний_газ #норвегія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:12 25.07.2025
Україна отримала підтвердження на 3 системи Patriot із 10 необхідних – Зеленський

Україна отримала підтвердження на 3 системи Patriot із 10 необхідних – Зеленський

14:32 24.07.2025
Шмигаль обговорив з міністром оборони Норвегії розвиток спільних виробництв у сфері ОПК

Шмигаль обговорив з міністром оборони Норвегії розвиток спільних виробництв у сфері ОПК

02:30 22.07.2025
Норвегія готова фінансово підтримати ініціативу Німеччини з передання систем Patriot Україні - ЗМІ

Норвегія готова фінансово підтримати ініціативу Німеччини з передання систем Patriot Україні - ЗМІ

16:43 11.07.2025
Норвегія приєдналася до Талліннського механізму та планує інвестувати понад 100 млн грн на кіберстійкість України - Федоров

Норвегія приєдналася до Талліннського механізму та планує інвестувати понад 100 млн грн на кіберстійкість України - Федоров

18:51 10.07.2025
Норвегія та ПРООН виділяють $200 млн на "зелене" відновлення та підтримку енергетики України – Міненерго з URC-2025

Норвегія та ПРООН виділяють $200 млн на "зелене" відновлення та підтримку енергетики України – Міненерго з URC-2025

13:58 30.06.2025
Норвегія розгорне F-35 у Польщі, в тому числі для захисту логістичного центру допомоги Україні

Норвегія розгорне F-35 у Польщі, в тому числі для захисту логістичного центру допомоги Україні

17:22 27.06.2025
"Укрнафта" планує застосувати чисті технології норвезької Ennox Technology & Partners в Україні

"Укрнафта" планує застосувати чисті технології норвезької Ennox Technology & Partners в Україні

10:54 23.06.2025
Норвезька компанія KDA підписала угоду про спільну розробку і виробництво надводних дронів в Україні

Норвезька компанія KDA підписала угоду про спільну розробку і виробництво надводних дронів в Україні

23:32 22.06.2025
Офіс норвезької компанії-виробника систем ППО Kongsberg Defence and Aerospace відкрито в Україні — Умєров

Офіс норвезької компанії-виробника систем ППО Kongsberg Defence and Aerospace відкрито в Україні — Умєров

21:26 22.06.2025
Норвегія планує додатково виділити $400 млн на закупівлю озброєння для України — Умєров

Норвегія планує додатково виділити $400 млн на закупівлю озброєння для України — Умєров

ВАЖЛИВЕ

Заступник голови НБУ Ніколайчук став першим заступником замість Рожкової

Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем’єрка

Прем’єрка України доручила провести аудит всіх надрокористувачів стратегічно важливих родовищ

Уряд ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів – Свириденко

ФДМ продав "Енергосталь" у Харкові за 600 млн грн компанії зі статутним капіталом у 100 грн

ОСТАННЄ

Товарообіг Varus.ua через "Нову пошту" у I пів.-2025 виріс в 1,61 раза

АМКУ розгляне справу про набуття "Київстаром" контролю над власником сервісу Tabletki.ua "МТПК"

Заступник голови НБУ Ніколайчук став першим заступником замість Рожкової

Perfect Group вийшов із двох спільних з Saga Development проєктів ЖК

"Укрзалізниця" обговорює майбутнє вагоноремонтного напряму з бізнесом з опціями оренди, продажу та ДПП

Київський ТРЦ "РайON" розширить tenant mix завдяки оптимізації площі супермаркету

Рада НБУ в п'ятницю розгляне питання звільнення Рожкової з посади 1-ї заступниці голови Нацбанку

Україна 1-15 серпня 10 разів лідирувала за ціною е/е на спотовому ринку в Європі

США запровадили санкції проти російського платіжного агента А7 і криптобіржі Grinex

Україна у липні незначно зменшила імпорт електрогенераторів до червня-2025, акумуляторів – на 7%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА