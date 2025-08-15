Норвегія виділила "Нафтогазу" майже $100 млн на закупівлю природного газу

Уряд Норвегії виділив Україні 1 млрд норвезьких крон ($98,3 млн) для закупівлі природного газу, повідомив СЕО НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Це чітка відповідь наших партнерів на російський терор, спрямований на те, щоб позбавити українців тепла взимку", – написав він у Facebook у п’ятницю.

За словами Корецького, Група "Нафтогаз" використає ці кошти на закупівлю газу задля забезпечення потреб опалювального сезону.

"Отримана допомога стане важливим внеском у стабільне проходження зими 2025–2026 рр. та зміцнення енергетичної безпеки країни", – підкреслив він.

Як повідомлялося з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко, 13 серпня НАК "Нафтогаз України" і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду на відновлюваний кредит у розмірі EUR500 млн.

"Це найбільший проєкт банку в нашій країні. Але найважливіше – вперше такий кредит надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України", – прокоментувала вона.

Крім того, у квітні повідомлялося про надання "Нафтогазу України" кредиту на EUR270 млн від ЄБРР під державну гарантію на створення стратегічних резервів газу, який Норвегія доповнила грантом EUR139 млн.

За даними ЄБРР, загальна сума фінансування ним НАК "Нафтогаз України" від початку повномасштабної війни у 2022 році досягла EUR1,6 млрд.