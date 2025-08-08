Інтерфакс-Україна
Економіка
12:44 08.08.2025

Депозитарій НБУ розпочав повернення активів депонентам "Фрідом Фінанс Україна"

Фото: НБУ

Депозитарій Національного банку України у середу, наступного дня після отримання від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) фінального переліку верифікованих інвесторів, провів перші операції з повернення інвесторам державних облігацій України та грошових коштів, що були виплачені як доходи та погашення в національній та іноземній валютах за такими цінними паперами.

"У порядку, визначеному в Рішенні НКЦПФР, депозитарій Національного банку приймає заявки про переказ цінних паперів/грошових коштів від обраних власниками депозитарних установ… Для повернення активів, які обліковуються в депозитарії Національного банку, власнику достатньо звернутися до однієї депозитарної установи", – зазначається у повідомленні на сайті НБУ.

В той же час якісь додаткові деталі щодо обсягу активів, про які йде мова, у релізі відсутні.

Нацбанк нагадав, що його депозитарій заблокував активи "Фрідом Фінанс Україна" та його клієнтів після рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року про санкції до компанії. Після цього він забезпечував облік облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик, а також грошових коштів – виплат за такими цінними паперами, що надійшли на користь депонентів цього підсанкційного професійного учасника ринків капіталу.

Рішення НКЦПФР "Про затвердження Порядку повернення активів, включно з грошовими коштами, які належать клієнтам / депонентам професійного учасника ринків капіталу, до якого застосовано санкцію у виді "блокування активів" набуло чинності 2 серпня. Ним було врегульовано порядок дій учасників ринків капіталу з метою повернення активів клієнтам/депонентам "Фрідом Фінанс Україна".

Як повідомлялося із посиланням на першого заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, введення санкцій призвело до блокування 12748 рахунків у цінних паперах клієнтів "Фрідом Фінанс Україна". З них 95% належало фізособам, у тому числі 2,5 тис. клієнтів брокера інвестували у військові держоблігації внутрішньої позики.

Загальна вартість заблокованих активів на рахунках компанії оцінювалася в 3,5 млрд грн.

"Фрідом Фінанс Україна" - українська філія міжнародної компанії Freedom Holding Corp, заснованої Тімуром Турловим, який також потрапив під українські санкції. Надавала брокерські, субброкерські, дилерські та депозитарні послуги, а також займалася розміщенням цінних паперів.

