Магомедов: З 4 серпня клієнти "Фрідом Фінанс" можуть почати оформлювати звернення для повернення активів

Клієнти "Фрідом Фінанс Україна" з 4 серпня 2025 року можуть почати звертатись до депозитарних установ або тимчасового керуючого компанії (залежно від типу активів) для повернення активів, повідомив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов.

"Як і обіцяв, ми починаємо виплати до кінця літа. Це не просто формальна процедура - це приклад відновлення справедливості, на яку чекали тисячі вкладників”, - написав він в телеграм-каналі в п’ятницю.

Магомедов додав, наступним етапом буде уважний контроль виплат, аби захист прав інвесторів було реалізовано не лише на рівні процедур, а й на практиці - до останнього кроку.

Очільник комісії також опублікував інструкцію для клієнтів "Фрідом Фінанс". Згідно з нею, для отримання ОВДП/ОЗДП, а також коштів, які мали отримати клієнти після 20 жовтня 2022 року за цими цінними паперами, варто звернутися до діючої депозитарної установи, що обслуговує операції з ОВДП/ОЗДП; для повернення інших цінних паперів - звертатись до будь-якої діючої депозитарної установи.

Тим, хто мав отримати кошти та не отримав їх до 20 жовтня 2022 року, а також якщо особа перераховувала кошти в інвестфірму, але цінні папери за них не було придбано, необхідно звернутись до тимчасового керуючого "Фрідом Фінанс Україна".

Якщо особі не вдалось повернути активи, варто повторно звернутись до НКЦПФР, який комісія опрацює протягом 10 робочих днів з дня отримання.

Як повідомлялося, згідно з указом президента України, ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" 19 жовтня 2022 року потрапило під українські санкції. За словами першого заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, це призвело до блокування 12748 рахунків у цінних паперах клієнтів компанії. З них 95% належать фізособам, у тому числі 2,5 тис. клієнтів брокера інвестували у військові держоблігації внутрішньої позики.

Загальна вартість заблокованих активів на рахунках компанії - 3,5 млрд грн.

"Фрідом Фінанс Україна" - українська філія міжнародної компанії Freedom Holding Corp. Надає брокерські, субброкерські, дилерські та депозитарні послуги, а також займається розміщенням цінних паперів.