Інтерфакс-Україна
Економіка
13:27 04.09.2025

НДУ опрацював вже 323 заявки та передав клієнтам "Фрідом Фінанс Україна" активи на 100,5 млн грн

1 хв читати
НДУ опрацював вже 323 заявки та передав клієнтам "Фрідом Фінанс Україна" активи на 100,5 млн грн
Фото: НБУ

Національний депозитарій України (НДУ) опрацював 232 заявки депозитарних установ щодо повернення активів клієнтам ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", завдяки чому 13 депозитарних установ передали активи на загальну суму 100,5 млн грн.

Згідно із повідомленням у Телеграм-каналі НДУ, переказано більше 30% грошових коштів, які, відповідно до затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) переліків, підлягають поверненню.

Як повідомляв нардеп Ярослав Железняк, введення санкцій призвело до блокування 12748 рахунків у цінних паперах клієнтів "Фрідом Фінанс Україна". З них 95% належало фізособам, у тому числі 2,5 тис. клієнтів брокера інвестували у військові держоблігації внутрішньої позики. Загальна вартість заблокованих активів на рахунках компанії оцінювалася в 3,5 млрд грн.

"Фрідом Фінанс Україна" - українська філія міжнародної компанії Freedom Holding Corp, заснованої Тімуром Турловим, який також потрапив під українські санкції. Надавала брокерські, субброкерські, дилерські та депозитарні послуги, а також займалася розміщенням цінних паперів.

Теги: #нду #фрідом_фінанс_україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 08.08.2025
Депозитарій НБУ розпочав повернення активів депонентам "Фрідом Фінанс Україна"

Депозитарій НБУ розпочав повернення активів депонентам "Фрідом Фінанс Україна"

14:56 01.08.2025
Магомедов: З 4 серпня клієнти "Фрідом Фінанс" можуть почати оформлювати звернення для повернення активів

Магомедов: З 4 серпня клієнти "Фрідом Фінанс" можуть почати оформлювати звернення для повернення активів

19:54 25.07.2025
НКЦПФР очікує запуску механізму повернення активів клієнтам "Фрідом Фінанс" за 10 днів

НКЦПФР очікує запуску механізму повернення активів клієнтам "Фрідом Фінанс" за 10 днів

20:17 01.07.2025
Україна оптимізує структуру власності Нацдепозитарія для залучення міжнародних інвесторів – меморандум з МВФ

Україна оптимізує структуру власності Нацдепозитарія для залучення міжнародних інвесторів – меморандум з МВФ

09:03 25.03.2025
Нацбанк України зацікавлений у залученні стратегічних інвесторів в НДУ та РЦ

Нацбанк України зацікавлений у залученні стратегічних інвесторів в НДУ та РЦ

12:21 14.10.2024
НКЦПФР знову надішле в Раду законопроєкт для вирішення проблем клієнтів "Фрідом Фінанс"

НКЦПФР знову надішле в Раду законопроєкт для вирішення проблем клієнтів "Фрідом Фінанс"

21:53 10.10.2024
НКЦПФР наполягає на своїй правоті в ситуації з блокуванням 2 роки коштів клієнтів підсанкційного "Фрідом Фінанс"

НКЦПФР наполягає на своїй правоті в ситуації з блокуванням 2 роки коштів клієнтів підсанкційного "Фрідом Фінанс"

01:24 03.10.2024
НКЦПФР постфактум дала клієнтам підсанкційного «Фрідом Фінанс» можливість участі в реструктуризації євробондів

НКЦПФР постфактум дала клієнтам підсанкційного «Фрідом Фінанс» можливість участі в реструктуризації євробондів

02:20 27.09.2024
Вирішення проблеми клієнтів підсанкційного «Фрідом Фінанс» потребує аудиту та законодавчих правок - НКЦПФР

Вирішення проблеми клієнтів підсанкційного «Фрідом Фінанс» потребує аудиту та законодавчих правок - НКЦПФР

13:16 25.09.2024
Клієнти підсанкційного брокера "Фрідом Фінанс" близькі до втрати 800 млн грн у євробондах України

Клієнти підсанкційного брокера "Фрідом Фінанс" близькі до втрати 800 млн грн у євробондах України

ВАЖЛИВЕ

НБУ сподівається на врахування його інфляційних цілей урядом

НБУ сподівається на вирішення зовнішньоторговельного дефіциту в середньостроковій перспективі природним шляхом

НБУ фіналізує законопроєкт для подання заявки на отримання еквівалентності в банківському регулюванні ЄС

НБУ сподівається на прийняття Радою змінених законопроєктів щодо фінмоніторингу для вступу в SEPA

НБУ вивчає питання переходу на євро, проте курсоутворюючою валютою для України залишається долар

ОСТАННЄ

Ощад надав майже $11 млн кредиту на 10,4 МВт наступної черги "першої ВЕС на Закарпатті" 80 МВт "ФВТ"

UPG до кінця вересня відкриє 34 раніше орендованих у групи "Приват" АЗК

Лише дві з 37 компаній перенесли надання послуг з балансування енергосистеми з 1 жовтня на 4 місяці – топменеджер "Укренерго"

Ощадбанк відновив програму кредитування на авто з пробігом зі ставками від 0,01%

"Укрнафта" у I пів. отримала 5,2 млрд грн чистого прибутку

Мінекономіки і бізнес запускають новий формат дерегуляції через "Пульс" і дашборд бізнес-клімату

Ціни на свинину підвищилися через скорочення виробництва

Основні проблеми агросектора: війна, кліматичні зміни і повернення квот на експорт агропродукції в ЄС

Українські сири восени подорожчають на 5%, споживачі переходять на сирний продукт

"Укрнафта" продовжує впроваджувати стандарти API, що сприяють взаємозамінності обладнання та ефективності процесів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА