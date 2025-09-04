НДУ опрацював вже 323 заявки та передав клієнтам "Фрідом Фінанс Україна" активи на 100,5 млн грн

Фото: НБУ

Національний депозитарій України (НДУ) опрацював 232 заявки депозитарних установ щодо повернення активів клієнтам ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", завдяки чому 13 депозитарних установ передали активи на загальну суму 100,5 млн грн.

Згідно із повідомленням у Телеграм-каналі НДУ, переказано більше 30% грошових коштів, які, відповідно до затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) переліків, підлягають поверненню.

Як повідомляв нардеп Ярослав Железняк, введення санкцій призвело до блокування 12748 рахунків у цінних паперах клієнтів "Фрідом Фінанс Україна". З них 95% належало фізособам, у тому числі 2,5 тис. клієнтів брокера інвестували у військові держоблігації внутрішньої позики. Загальна вартість заблокованих активів на рахунках компанії оцінювалася в 3,5 млрд грн.

"Фрідом Фінанс Україна" - українська філія міжнародної компанії Freedom Holding Corp, заснованої Тімуром Турловим, який також потрапив під українські санкції. Надавала брокерські, субброкерські, дилерські та депозитарні послуги, а також займалася розміщенням цінних паперів.