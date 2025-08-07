Глава МЗС Румунії та Свириденко домовилися посилити співпрацю між економіками країн, включаючи румунську участь у відбудові

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Тою, яка прибула у четверо з візитом до Києва, провела зустріч з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко.

"Це яскравий сигнал нашої спільної зацікавленості у мирі в регіоні, європейській інтеграції та спільних проектах. Зосередилися на економічній співпраці та порядку денному ЄС для України, включаючи порядок денний реформ", - написала вона у соцмережі Х.

Тою наголосила на фундаментальній важливості сталих та надійних реформ, зокрема щодо захисту прав громадян, які належать до національних меншин.

"Домовилися посилити співпрацю між нашими економіками та суспільствами, включаючи участь Румунії у відбудові України", - додала вона.

Прем'єр-міністр Свириденко запросила Румунію та румунські компанії взяти участь у відбудові України.

"Домовилися якомога швидше скликати спільну зустріч між нашими урядами та посилити тристоронню співпрацю між Румунією, Республікою Молдова та Україною. Ми не лише природні партнери та сусіди, а й країни, пов'язані спільними цінностями, такими як повага до свободи, демократії та регіональної безпеки", - зазначила міністерка.