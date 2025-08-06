Український агросектор на тлі зміни клімату потребує стратегії відновлення зрошення – ВАР

Скорочення площі зрошуваних земель, руйнування меліоративної інфраструктури та кліматичні зміни ставлять під загрозу майбутнє аграрного виробництва в Україні, заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Михайло Соколов.

Він зазначив, що ситуація із водозабезпеченням агровиробництва критична, при цьому зрошення фактично нема.

"Якщо дивитися на статистику, то за радянських часів ми мали 2,3 млн га зрошуваних земель. До війни — лише 540 тисяч. А зараз залишилося 134 тис. га. Порівняйте це з 30–34 млн га землі, яка обробляється, і стане зрозуміло, що зрошення у нас майже відсутнє", — зазначив Соколов на дискусійному майданчику "Стратегія водної стійкості ЄС: як це стосується українських аграріїв?"

Соколов переконаний, що проблема українського агросектору полягає не в надмірному використанні води, а в її нестачі, що вже зараз негативно позначається на врожайності.

"За деякими кліматичними прогнозами, до 2050 року без зрошення буде неможливо вирощувати сільгосппродукцію на приблизно 50% українських площ, або 14 млн га. Вже зараз ми бачимо наслідки в Бессарабії, у Миколаївській області, цьогоріч на Херсонщині загинуло близько 400 тис. га посівів, ще 1,5 млн га пошкоджені. Що робити в умовах того, що клімат продовжує змінюватись, і потреба в зрошенні зростає, чи є в нас достатні водні ресурси? Це питання не лише бізнесу, а й продовольчої безпеки світу, адже Україна є провідним експортером їжі", — наголосив заступник очільника ВАР.

Він нагадав, що українські аграрії вже самостійно переходять на ощадливі технології без тиску з боку держави. Проте вирішити ситуацію зможе національна стратегія водозабезпечення, що буде охоплювати не лише відновлення зрошення, а й акумулювати та забезпечувати рівномірний розподіл водних ресурсів упродовж року.

"Через кліматичні зміни ми можемо втратити половину аграрного виробництва. Щоб цього не сталося, потрібна державна політика з відновлення зрошення, накопичення води та її розподілу по сезонах. Бо питання не лише в обсягах води, а в тому, як вона розподілена впродовж року. Ситуація, коли на початку року води забагато, а потім — посуха, так само унеможливлює сільське господарство та погіршує життя людини. Без стратегічного підходу на рівні держави кожен аграрій сам з цим не впорається. Потрібні системні рішення", — резюмував заступник голови ВАР.