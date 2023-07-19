Інвестиції

18:05 19.07.2023

"USAID Агро" інвестує понад 70 млн грн у проєкти з модернізації зрошення і продовжить цю програму

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"USAID Агро" інвестує понад 70 млн грн у проєкти з модернізації зрошення і продовжить цю програму

 Програма "USAID Агро" має намір інвестувати понад 70 млн грн у пілотні проєкти модернізації зрошення в Україні, а також розглядає можливість продовження його підтримки та додаткового фінансування, повідомила директорка програми Ксенія Сидоркіна в середу в Одесі на II Меліоративному форумі.

"Реформа зрошення для України така ж важлива за своїми наслідками, як і земельна реформа, яку послідовно ми підтримуємо. І ключ до успіху в обох випадках – децентралізація управління. Створення організацій водокористувачів та Операторів державних меліоративних систем - є інструментом такої децентралізації. Зараз наша увага зосереджена на підтримці організацій водокористувачів (ОВК), в які об’єднуються аграрії для впровадження та розвитку енергозберігаючих технологій у зрошенні", - наводить слова Сидоркіної пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Міністр агрополітики Микола Сольський, який виступив перед учасниками, наголосив, що меліоративна реформа розвивається успішно, незважаючи на повномасштабне вторгнення і підрив греблі Каховської ГЕС.

"Меліоративна реформа - правильна. Оскільки в ній співпадають інтереси усіх: місцевих фермерів, асоціацій, місцевої влади, МінАПК, донорів. Вже є перші результати - місцеві ОВК створені і мають плани збільшувати зрошення і робити його дешевшим, а воду якіснішою. Відповідно заробляти більше. Переконаний, що зрошення розвинеться і на землі, де зараз є дефіцит води", - сказав міністр.

У свою чергу заступник міністра агрополітики Віталій Головня зазначив, що Мінагрополітики спільно з "USAID Агро" розпочали реалізацію пілотних проєктів із відновлення зрошувальних систем у Черкаській та Одеській областях, також розпочато внесення об'єктів меліоративної мережі до Державного земельного кадастру.

Під час форуму відбулося урочисте підписання меморандуму про співфінансування проєктів з меліорації з "USAID Агро", а також договору з ОВК "Перша" з Черкаської області. На черзі ще дві організації водокористувачів, які також отримають понад 36 млн грн.

У міністерстві нагадали, що можливість створювати ОВК для спільного управління зрошувальними системами в аграріїв з'явилася в травні 2022 року, коли набув чинності закон "Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель".

Наразі в Україні вже зареєстровано 24 організації водокористувачів, які об'єднують від 1 до 10 агропідприємств.

 

Теги: #usaid #агро #зрошення

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