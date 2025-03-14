Інтерфакс-Україна

Події

12:42 14.03.2025

Міносвіти розповіло, на які проєкти вплине призупинення фінансування USAID

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Міносвіти розповіло, на які проєкти вплине призупинення фінансування USAID

Міністерство освіти і науки України не є реципієнтом у проєктах міжнародної технічної допомоги, у яких партнером виступає Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID).

"МОН не є реципієнтом у зареєстрованих проєктах в рамках МТД, в яких партнером з розвитку виступає USAID", - йдеться у відповіді Міносвіти на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Водночас у відомстві повідомили, що 31 січня 2024 року Міносвіти та програма USAID "Справедливість для всіх" підписали протокол про співпрацю щодо реалізації програми міжнародної технічної допомоги, в рамках якої надається експертна та інша технічна допомога у виробленні та впровадженні публічних політик та національної програми дій задля комплексної реформи юридичної освіти.

"Таким чином, призупинення діяльності програм технічної допомоги, фінансованих коштом USAID, може ускладнити подальшу реалізацію реформи у сфері вищої юридичної освіти. Крім того, ускладниться реалізація проєкту щодо розвитку освіти у сфері реабілітації та протезування "Реабілітація в Україні" (Rehab4U), який є багаторічною ініціативою USAID", - додали у міністерстві.

Також відомство повідомило, що із залученням фінансування USAID реалізується проєкт Science City, який передбачає розроблення закону "Про внесення змін до деяких законів щодо стимулювання розвитку наукових парків".

"Концепція Science City розробляється Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством цифрової трансформації України за підтримки проєкту "Підтримка цифрової трансформації", що фінансується USAID і UK Dev. Партнер з реалізації – Офіс ефективного регулювання BRDO. Реалізацію даного проєкту не буде призупинено через розпорядження Державного департаменту США про зупинку програм допомоги", - підкреслили в Міносвіти.

Крім того, у відомстві заявили, що міністерство проводить комунікацію з іншими міжнародними партнерами з метою пошуку додаткового фінансування для розширення операційних можливостей з реалізації даного проєкту та створення додаткових стимулів для розвитку інституту наукових парків в Україні.

Серед іншого, повідомляється, що за підтримки USAID була запланована модернізація апаратного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), проте у зв’язку з призупиненням діяльності проєкту відповідна закупівля не відбулась.

Крім того, Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за фінансування USAID підтримувала відкриття цифрових освітніх центрів (модульних шкіл), спрямованих на відновлення доступу до освіти та соціалізацію дітей, а також за підтримки IREX спільно з Національним банком України розроблявся курс з фінансової грамотності для сайту "Всеукраїнської школи онлайн", проте його не було завершено через припинення фінансування USAID.

"Водночас зазначаємо, що Японське агентство міжнародного співробітництва (JICА) висловило зацікавленість у дофінансуванні окремих освітніх проєктів, наразі ведуться відповідні перемовини", - розповіли в міністерстві.

Як повідомлялося, USAID в Україні отримало наказ призупинити фінансування всіх проєктів через розпорядження Держдепартаменту США про зупинення програм допомоги іншим країнам на 90 днів.

7 лютого віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що уже є попередні рішення по джерелам залучення фінансування для перекриття деяких програм, які фінансувалися USAID.

Мінспорту є бенефіціаром одного і реципієнтом двох проєктів, які фінансуються урядом США через USAID. Мінветеранів немає проєктів і програм у співпраці з USAID. Мінцифри не припиняє працювати над цифровими проектами, які були розпочаті в партнерстві з USAID. Мінкультури є бенефіціаром чотирьох і реципієнтом одного з проєктів і програм, які реалізуються у співпраці з USAID. Мінсоцполітики є реципієнтом 2 проєктів з USAID, фінансування по них призупинено. Мін'юст є бенефіціаром або реципієнтом 2 проєктів з USAID, їх реалізацію призупинено.

Теги: #usaid #проєкти #міносвіти

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