Інтерфакс-Україна
Економіка
21:30 29.07.2025

"Нова пошта" розмістила облігації серії "G" на 1 млрд грн

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"Нова пошта" розмістила облігації серії "G" на 1 млрд грн

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova у повному обсязі розмістила облігації серії "G" загальної номінальною вартістю 1 млрд грн.

Відповідний звіт про випуск облігацій Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила 22 липня 2025 року.

Номінал облігації складає 1 тис. грн, інші параметри цього закритого випуску не оголошується.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року "Нова пошта" зареєструвала випуски облігацій серій "E" та "F" по 1 млрд грн, термін обігу яких відповідно по 29 липня цього року та 31 травня 2026 року. Номінальна ставка доходності по ним встановлена на рівні відповідно 17% та 16% річних.

В січні цього року "Нова пошта" вже погасила облігації серії "D", випущені в квітні 2023 року обсягом 800 млн грн.

У травні цього року НКЦПФР схвалила розміщення двох нових випусків облігацій "Нової пошти" – серій "G" та "H" номінальним обсягом 1 млрд грн кожен. Розміщення здійснюється без публічної пропозиції. Компанія декларувала спрямування залучених коштів на розвиток термінальної мережі (35%), в інвестиції в ІТ (15%), в BDF контейнери та автотранспорт (30%) та в тару для розміщення посилок (20%).

Згідно із фінансовим звітом "Нової пошти" за І квартал 2025 року, її чистий консолідований дохід зріс на 20,7% порівняно із першим кварталом минулого року - до 14 млрд 333,2 млн грн, тоді як чистий прибуток скоротився на 21,4% – до 567,7 млн грн.

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документiв, посилок та палетованих великогабаритних вантажiв. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.

 

Теги: #облігації #нова_пошта

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