БЕБ завершило розслідування у справі про привласнення 2,2 млрд грн "Укрнафти"

Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього голови правління ПАТ "Карпатське управління геофізичних робіт", який разом із спільниками привласнив 2,2 млрд грн ПАТ "Укрнафта", повідомило Бюро.

"Встановлено, що впродовж двох років організована група осіб під керівництвом одного з бенефіціарних власників ПАТ "Укрнафта" реалізувала злочинну схему із заволодіння коштами товариства та інших учасників договору про спільну інвестиційну діяльність", – йдеться у релізі на сайті Бюро.

Як пояснюється у ньому, у межах реалізації злочинного плану було укладено 38 фіктивних договорів на виконання геолого-тематичних робіт на загальну суму майже 2,2 млрд грн. Втім, роботи фактично не виконувалися, а кошти були виведені в інтересах організаторів злочинної схеми, зокрема, відомого олігарха.

До складу організованої групи входили посадові особи кількох суб’єктів господарювання, зокрема, і колишній голова правління ПАТ "Карпатське управління геофізичних робіт", якому в жовтні 2024 року повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (КПК).

Оскільки підозрюваний переховується від органів досудового розслідування на території Австрії, його було оголошено у міжнародний розшук.

БЕБ уточнило, що дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування суд надав у липні 2025 року, наразі воно завершено, стороні захисту надано доступ до матеріалів провадження відповідно до ст. 290 КПК.

Зазначається, що процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора України.

У БЕБ також підкреслили, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.