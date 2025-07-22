Банки очікують зростання вкладів населення, їх вартості та строковості у ІІІ кв. 2025 р. – опитування НБУ

Банки очікують у третьому кварталі 2025 року зростання залучених коштів від населення та бізнесу, підвищення їх вартості, а також поліпшення строкової структури фондування, свідчить опитування Національного банку України (НБУ).

"У другому кварталі банки зазначили про зростання зобов’язань у цілому. Більше респондентів свідчили про зростання обсягів фондування від домогосподарств, ніж від корпорацій", - коментує регулятор оприлюднені у вівторок результати опитування.

Зазначається, що обсяг оптового фондування, зокрема, через випуск облігацій, залучення коштів від МФО, материнських банків і довгострокове рефінансування, дещо зріс. Зростання запозичень від населення значною мірою зумовили регуляторні вимоги.

Підвищення вартості коштів і збільшення пропозиції з боку клієнтів стимулювали банки до активнішого залучення ресурсів як від домогосподарств, так і від бізнесу. Водночас прагнення змінити структуру фондування частково стримувало залучення коштів від корпоративного сектору.

"У третьому кварталі респонденти очікують зростання обсягу зобов’язань у цілому. За оцінками банків, залучення зростатимуть як з боку населення, так і бізнесу. Обсяг оптового фондування також збільшиться", - йдеться у результатах опитування.

У другому кварталі 44% банків за обсягом активів очікували залучити оптове фондування у наступні три місяці. Збільшилася також частка установ, які планують залучення довгострокового фінансування у перспективі двох-трьох років.

Як і раніше, банки розраховують на надходження ресурсів для фінансування проєктів відновлення, зокрема, за підтримки ЄС та міжнародних фінансових організацій. Оптові кошти респонденти планують використовувати для узгодження строків активів і зобов’язань, а також для нарощування балансу. За результатами кварталу, середня вартість фондування зросла, передусім за рахунок коштів населення, тоді як вартість оптових ресурсів залишилася незмінною.

"Фінустанови очікують, що у третьому кварталі вартість залучень у цілому підвищиться, передусім, за рахунок подорожчання коштів домогосподарств. У квітні-червні частка фондування в іноземній валюті зменшилася", - зазначили у Нацбанку.

Порівняно з попереднім опитуванням знизилася частка банків, які прогнозують скорочення валютних зобов’язань у найближчі три місяці. За результатами поточного раунду строковість фондування загалом зросла. Вже другий квартал поспіль майже половина банків за обсягом активів очікує подальшого зростання строковості протягом наступного року.