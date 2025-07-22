Інтерфакс-Україна
Економіка
16:29 22.07.2025

Рада не підтримала 3 блокуючих постанови про скасування експортного мита на сою та ріпак

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Рада не підтримала 3 блокуючих постанови про скасування експортного мита на сою та ріпак

Верховна Рада не підтримала три постанови, якими пропонувалось скасувати голосування щодо законопроєкту №13157, зокрема, правки щодо запровадження 10% експортного мита на сою та ріпак, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у Telegram.

У ході трансляції, яку вів народний депутат із сесійної зали, видно як під час засідання виступило три парламентарі Дмитро Разумков (рух "Чесно"), Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність") та Олексій Гончаренко, які зареєстрували у Верховній Раді три проєкти постанов (13157-П, 13157-П1, 13156-П2) про скасування рішення про прийняття у другому читанні та у цілому законопроєкту про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям закону "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забрудненн" (№13157 від 7 квітня 2025 року).

"Верховна Рада займається шулерством і наперсточничеством. Сьогодні ми побачили все. У законопроєкт про промислове забруднення минулого тижня всунули правки про сою та ріпак. Яке відношення вони мають до забруднення? Просто комусь дуже хочеться грошенят. Дуже хочеться обібрати аграріїв – і маленьких, і середніх. І прямо зараз, і пошвидше протягли це рішення", - прокоментував Гончаренко із трибуни необхідність скасування рішення парламенту.

Під час голосування блокуючі постанови не знайшли підтримки сесійної зали. Пропозиції Гончаренка, Разумков та Климпуш-Цинцадзе підтримали лише 21-23 парламентарі.

"Грабіжницький законопроєкт піде на підпис Володимира Зеленського", — резюмував Гончаренко.

Як повідомлялося, "соєві правки" – це зміни до Податкового кодексу України, запроваджені наприкінці 2017 року. Вони стосувалися порядку відшкодування ПДВ (податку на додану вартість) під час експорту сої та ріпаку.

Генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук кілька років поспіль пропонував заборонити вивезення 50% врожаю ріпаку з країни, щоб збільшити завантаження українських переробних потужностей, яким, зокрема, у 2024 році, суттєво не вистачало сировини.

Згодом заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський підготував законопроєкт №13134, в якому правкою №40 передбачалося запровадження 10%-го експортного мита на ріпак та сою. Він аргументував свою ініціативу тим, що українські заводи з переробки сої та ріпаку недозавантажені на 35%, і якщо їх задіяти, Україна отримає додаткових 7,3 млрд грн доходів у державний бюджет на фінансування ЗСУ, а додаткові $238 млн дадуть змогу побудувати десятки заводів, створити тисячі нових робочих місць.

Низка асоціацій розкритикувала ідею законопроєкту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, шляхом укладення договорів керованого доступу", яка передбачала встановлення мита на експорт сої та ріпаку з України. На переконання бізнес-об`єднань, вони є дискримінаційними по відношенню до малих та середніх виробників, мають на меті збільшення прибутків переробників за рахунок малих і середніх аграріїв та порушують угоду про асоціацію Україна-ЄС.

Верховна Рада 18 червня не підтримала цю ініціативу. Відтак соєві правки увійшли в законопроєкт № 13157, які були підтримані 16 липня 245 нардепами.

Теги: #постанови #верховна_рада #гончаренко

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