В Мінветеранів розповіли, як ветеранам придбати житло за програмою "єОселя"

В Міністерстві у справах ветеранів розповіли, як ветеранам й ветеранкам придбати житло за Державною програмою доступного кредитування житла "єОселя".

Згідно з повідомленням міністерства, серед основних переваг програми: фіксована ставка 7% на весь термін кредиту (до 20 років); мінімальний перший внесок — 20%; цифрова заявка через застосунок "Дія"; простий механізм отримання.

Скористатися можуть: учасники бойових дій; люди з інвалідністю внаслідок війни; сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені статтею 10 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Серед основних умов для участі: громадянство України; вік — від 18 до 70 років; платоспроможність; відсутність власного житла або житло, що не відповідає встановленим вимогам; не перебуваєте в санкційних списках; не берете участь в інших держпрограмах із житла.

Щоб придбати житло, необхідно: подати заявку через "Дію"; отримати пропозиції від банків (серед учасників — Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank); пройти перевірку даних та документів в обраному банку; вибрати житло, яке плануєте придбати, надаєте в банк необхідні для отримання кредиту документи; укласти договори з банком та договір купівлі-продажу (нерухомість оформлюється у власність, кредитні кошти перераховуються банком на рахунок продавця нерухомості).

Щодо вимог до житла, то це може бути: квартира в багатоквартирному будинку або приватний будинок не в зоні бойових дій чи на окупованій території площею до 52,5 кв. м на одну особу + 21 м² на кожного члена родини.